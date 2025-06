Prefeitura abre processo seletivo para operador de teleatendimento

Na última quinta-feira (05), foi divulgado um processo seletivo para operador de teleatendimento pela Prefeitura de Campo Grande.

As inscrições são gratuitas e ficarão abertas, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico: https://www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo/ realizada nos dias 09 e 10 de junho de 2025, sendo que, no último dia (10/06/2025), a inscrição será processada até às 17 horas, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul

O edital é o Diogrande de nº 7.951, Edital n. 16/2025-01) abertura do Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação temporário para operador de teleatendimento.

Etapas do processo seletivo

As etapas serão de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração e Inovação:

a) Inscrição online (gratuita), realizada nos dias 09 e 10 de junho de 2025, sendo que, no último dia (10/06/2025), a inscrição será processada até às 17 horas, no endereço eletrônico https://www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo/

b) Envio dos Títulos (qualificação e experiência profissional), no mesmo período estabelecido para a realização das inscrições (09 e 10 de junho de 2025), para o e-mail [email protected]

c) Análise curricular dos títulos (qualificação e experiência profissional), enviados no e-mail [email protected]

d) Divulgação da Pontuação da Prova de Títulos (Resultado Preliminar).

e) Período para interposição de recursos em face do Resultado Preliminar.

f) Homologação do Resultado Final (Classificação Geral).

g) Contratação.

Mais informações sobre o edital no endereço https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5ODQ0In0%3D.pdf à partir da página 02.

