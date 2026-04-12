INSS antecipa 13º salário e beneficiários começam a receber a partir de abril

Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) terão o 13º salário antecipado em 2026. O pagamento será dividido em duas parcelas, com início previsto para o dia 24 de abril.

De acordo com o cronograma, a primeira parcela será paga entre 24 de abril e 9 de maio, conforme o número final do cartão de benefício — sem considerar o dígito verificador. Já a segunda metade do abono será depositada entre 25 de maio e 8 de junho.

Ao todo, cerca de 35,2 milhões de benefícios serão contemplados com a antecipação. A medida deve injetar R$ 78,2 bilhões na economia, sendo aproximadamente R$ 39 bilhões na primeira parcela e o mesmo valor na segunda.

Quem tem direito

Recebem o 13º salário os segurados que possuem benefícios previdenciários, como aposentadorias, pensões por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade.

Por outro lado, beneficiários do BPC/Loas não têm direito ao abono, já que o programa possui caráter assistencial, e não previdenciário.

Como consultar o valor

Os segurados podem verificar o valor e as datas de pagamento pelos canais oficiais, como o aplicativo ou site Meu INSS. Basta fazer login com CPF e senha Gov.br e acessar a opção “Extrato de Pagamento”.

Também é possível obter informações pelo telefone 135. Especialistas recomendam atenção redobrada contra golpes, orientando que os beneficiários utilizem apenas os canais oficiais e evitem clicar em links recebidos por mensagens ou redes sociais.

A antecipação segue o modelo adotado nos últimos anos e não exige solicitação por parte dos beneficiários.

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