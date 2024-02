Plano Nacional de Educação será debatido segunda-feira

Os desafios da educação brasileira para os próximos dez anos – Plano Nacional de Educação (PNE 2024/2034) é o tema do debate que acontece na próxima segunda-feira (19), a partir das 15h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). A reunião acontece por proposição do deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), 1º secretário da Casa de Leis.

“Planejamento na Educação é investimento. Quanto maior for o debate para construir uma educação de qualidade em Mato Grosso do Sul, maior será o resultado para a própria sociedade. Isso reflete na melhoria do ensino nas escolas públicas e privadas e na qualidade de vida desses alunos e suas famílias”, disse o deputado e 1ª secretário, Paulo Corrêa.

Entre os participantes estarão a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel; o secretário de Estado de Educação (SED), Hélio Daher, e representantes da Associação De Olho no Material Escolar. É o Plano Nacional de Educação que determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional.

