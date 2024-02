TJ possui 463 processos em pauta nas sessões de 19 a 22 de fevereiro

Na próxima semana, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul possui oito sessões de julgamento pelos órgãos colegiados. Entre os dias 19 e 23 de fevereiro, 463 processos estão pautados para serem analisados pelas câmaras e seções do TJMS.

Os operadores do Direito que desejarem realizar sustentação oral deverão requerê-la por e-mail até 24 horas antes do início da sessão de julgamento, considerados para essa finalidade apenas os dias úteis, observando o órgão para o qual foi pautado o julgamento. Válido ressaltar que só aos advogados com domicílio profissional fora de Campo Grande é permitido realizar a sustentação oral por meio de videoconferência ou de outro recurso tecnológico disponível.

Todas as informações estão disponíveis no portal do Tribunal de Justiça, permitindo a completa interação entre os magistrados e os demais operadores do Direito, assim como as partes, para realização dos julgamentos.

Leia mais: TJMS instituiu comissão para evitar fraudes nas cotas raciais em concursos

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.