Jovem é morto a facadas após dançar com mulher casada em bar

Um jovem de 22 anos, identificado como Alessandro, foi fatalmente esfaqueado na madrugada deste sábado (17) no Bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. O crime ocorreu por volta das 5h, após uma discussão iniciada em um bar da região.

De acordo com informações policiais, Alessandro foi encontrado já sem vida pela equipe da Polícia Civil na esquina das ruas Luiz de Vasconcelos e Mansur Contar. Testemunhas relataram que ele havia dançado com uma mulher casada durante a noite, o que provocou a ira do marido dela.

Após a discussão, Alessandro decidiu deixar o estabelecimento, mas, algumas quadras adiante, foi atacado pelo agressor, que desferiu múltiplos golpes de faca. Os ferimentos foram fatais, atingindo o pescoço e as costas do jovem, que morreu no local.

O autor do crime fugiu imediatamente após o ataque, e até o momento não foi identificado. O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição ou emboscada mediante recurso que dificulte a defesa da vítima, e está sob investigação da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

