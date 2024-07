Em novo leilão de circulação do Detran-MS, maioria dos lotes são motocicletas

Desde segunda-feira (29), está aberto pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) o novo Leilão de Circulação de veículos apreendidos em cidades do interior do Estado. O certame, com maioria dos lotes de motocicletas, vai até o dia 12 de agosto pelo portal.

São 69 lotes de veículos, sendo 62 motocicletas e sete automóveis, que podem ser conferidos pelo portal do leilão, por fotos, ou presencialmente, nos dias 7, 8 e 9 de agosto, no Pátio da Autotran, que fica na rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, 51, bairro Jardim Colibri, em Dourados. O horário de visita presencial é das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

CG 160 Fan disponível

Entre as motocicletas, estão diversos modelos, como Biz, Titan, Crypton e até uma Falcon. Os destaques são uma Yamaha/Lander XTZ 250, com valor inicial de R$ 3.725, e uma Honda/CG 160 Fan, com valor inicial de R$ 3.208.

No mesmo período e portal, também estão abertos um leilão de sucata aproveitável, com 26 lotes de veículos, sendo 67 motocicletas e 12 automóveis e um leilão de inservíveis, com lote único de 195 motocicletas e oito automóveis, com pesagem estimada em 24.750 kg de material ferroso.

Veja os editais de Leilões entre as páginas 105 e 124, do Diário Oficial de segunda-feira, 29.

Com Gov MS