Guilherme Rondon é destaque em programação cultural de quatro dias do Sesc

Evento gratuito no Sesc Teatro Prosa, na Capital, reúne cinema, teatro, música e espetáculo infantil entre 8 e 11 de abril

O cantor, compositor e violonista Guilherme Rondon é uma das atrações da programação cultural de quatro dias promovida pelo Sesc Teatro Prosa na próxima semana, entre 8 e 11 de abril, em Campo Grande.

As atividades são gratuitas e os ingressos estarão disponíveis no Sympla a partir desta sexta-feira (3), às 14h.

A programação começa no dia 8, às 19h, com a exibição do filme “Sonhar com Leões”, dirigido por Paolo Marinou-Blanco. O longa acompanha uma brasileira que vive em Lisboa e, após receber um diagnóstico terminal, passa a refletir sobre a morte com dignidade. A classificação indicativa é de 16 anos.

No dia 9, também às 19h, será apresentado o espetáculo “Aquele, Aquela, Menos Ela”, protagonizado por Liz Sória. A montagem percorre diferentes fases da vida da personagem Ela, misturando cotidiano e fantasia. A classificação é livre.

Guilherme Rondon sobe ao palco no dia 10, às 19h, com o show de lançamento do álbum “Cadê? Cadê…”. Com mais de cinco décadas dedicadas à música, o artista apresenta canções que dialogam com memória e afetos, além de parcerias com Leila Pinheiro, Gabriel Sater e Jaques Morelenbaum. O repertório também revisita composições já interpretadas por Nana Caymmi, Ivan Lins, César Camargo Mariano e Salvador Sobral.

Encerrando a agenda, no dia 11, às 16h, o público infantil poderá assistir ao espetáculo “Turma do Bolonhesa apresenta Pinóquio”, da Cia Teatro do Mundo, inspirado na obra de Carlo Collodi.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram