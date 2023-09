Parceria entre Fundações e Secretaria de Educação viabiliza planos para aprendizagens por tutoria

Na última quarta-feira (13), a Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul), a Fadeb (Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação Básica de MS) e a SED (Secretaria de Estado de Educação) firmaram um convênio de grande importância para a educação pública no estado.

A parceria entre essas instituições resultará na execução do Plano de Recomposição das Aprendizagens por Tutoria, um programa que visa oferecer reforço no ensino de matemática a estudantes da Rede Estadual de Ensino. Serão beneficiados alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio.

O convênio garantirá um investimento de R$ 498 mil para a implementação desse projeto educacional. Uma das características marcantes é a concessão de bolsas para tutores universitários que ministrarão as aulas de reforço. No total, até 207 bolsas serão distribuídas, abrindo oportunidades para estudantes universitários contribuírem para o ensino público.

Os tutores serão fundamentais para o sucesso do programa, e os valores das bolsas variarão de acordo com o número de turmas assumidas e a atividade desempenhada pelo bolsista, podendo chegar a até R$ 1,2 mil. Essa iniciativa não apenas fortalece a educação matemática, mas também oferece apoio financeiro a universitários.

Márcio de Araújo Pereira, diretor-presidente da Fundect, enfatizou a importância desse esforço conjunto: “A Fundect trabalha para transformar a vida das pessoas. As crianças que tiveram déficit de aprendizagem devido aos problemas enfrentados durante a pandemia terão a chance de recuperar o conteúdo perdido. Isso é fundamental para o futuro do estado.”

A presidente da Fadeb, Maria Cecilia Amendola da Motta, expressou sua gratidão pela oportunidade de ajudar os jovens a superar as dificuldades na matemática. Ela destacou que este é um dos primeiros projetos idealizados pela entidade e ressaltou o papel da Fundect na viabilização das bolsas.

O secretário de Educação, Hélio Daher, elogiou a colaboração entre as fundações e a Secretaria, enfatizando a união de esforços em prol da população: “É uma das características dessa nova gestão termos todos o mesmo objetivo e trabalhar articulados. Cada criança que ajudamos é uma criança que salvamos das dificuldades.”

O convênio terá duração de 12 meses e prevê a realização de um processo seletivo para identificar e selecionar os interessados em participar como tutores.

Com informações do Governo de MS