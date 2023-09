Campeão mundial de paracanoagem é das atrações no Cross da Independência

O campeão mundial de paracanoagem, Fernando Rufino, o “Cowboy de Aço”, está confirmado e participará do 3º Cross Triathlon da Independência. O evento será no próximo domingo (17), em Naviraí, a 364 quilômetros de Campo Grande.

A competição é realizada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, por meio da GEDEC (Gerência de Desenvolvimento Econômico), GEREL (Gerência de Esportes e Lazer) e a FCN (Fundação de Cultura de Naviraí). O evento que terá objetivo de fomentar o turismo na cidade e promover a conservação do meio ambiente, engloba modalidades de ciclismo, corrida de rua e caiaque.

A largada para o evento será às 7h, na na Feira do Galo, na Avenida Campo Grande. Na competição do ciclismo, os competidores percorreram pouco mais de 30 quilômetros até a escola do Assentamento Juncal. Em seguida, os corredores partiram para a segunda etapa, de 8,2 quilômetros, até a ponte do Rio Laranjaí. Por fim, os canoístas enfrentarão a terceira e última etapa, navegando pelas águas até o Sítio Ecológico Pacha Mama, onde a prova será concluída, com premiações aos atletas e apresentações artísticas e culturais.

A entrada para acompanhar o evento será gratuita.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.