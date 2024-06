VII Festa da Padroeira começa nesta sexta-feira

Em comemoração ao Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e traz novidades

O Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realiza entre os dias 21 e 30 de junho, a VII Festa da Padroeira, em alusão ao Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, celebrado pela igreja em 27 de junho. Com o tema ‘Maria nos diz: farei o que Ele disser!’, a festa também comemora os 25 anos da elevação da igreja a Santuário, feito realizado quando há relíquias religiosas no espaço e pela aglomeração de devotos.

A festa é uma das mais tradicionais de Campo Grande e do Estado, já que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é considerada a padroeira de Mato Grosso do Sul desde 2017 e de mais cinco municípios: Antônio João, Bodoquena, Caracol, Itaquiraí e Sete Quedas. Além disso, o Santuário, localizado no bairro Amambai, região central, é um dos patrimônios históricos da Capital, devido ao seu valor histórico e arquitetônico, desde 2019.

Serão dez dias de celebrações especiais, com festa social, atrações artísticas e praça de alimentação. “A VII festa da padroeira de MS está batendo às portas do nosso coração. Há 4 meses está sendo preparada e organizada, com muito carinho, para que os Devotos do Perpétuo Socorro, possam celebrar com alegria e entusiasmo esse tempo tão especial. Estamos em pleno ano jubilar (25 anos) do santuário Mariano, motivo de alegria, para celebrarmos com amor”, destacou o reitor do Santuário, Padre Reginaldo Padilha.

Novidades

Com um significado tão profundo para a comunidade católica do Estado, Padilha comentou ao jornal O Estado como é uma alegria cuidar do maior Santuário dedicado a santa aqui em MS. “O ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é conheço em todo Estado pelo histórico de graças alcançadas. É bonito o testemunho da devoção popular! Todas as quartas-feiras, milhares de pessoas, de toda Campo Grande e demais cidades do estado, passam peregrinando pelo santuário. Pessoas de várias classes sociais, movidas pela fé e devoção, cada qual com sua dificuldade, cada qual expressando com amor, a confiança em Nossa Senhora! Isso é muito belo”.

O destaque da festa social desde ano é a ampliação do local. Tradicionalmente, a festa ocupa o espaço da rua Amando de Oliveira, especialmente fechada todos os dias para as celebrações; neste ano o Santuário ampliou o espaço e também ocupará a rua Camapuã.

Padilha também destaca que por meio da AFIM (Associação Redentoristas Filhos de Maria), que ações solidárias serão intensificadas durante a festa da padroeira, com serviços diários de doações de roupas, alimentos, e assistência social. “A festa ajuda a manter a Chácara de recuperação de dependentes de álcool e outras drogas, assim como os demais trabalhos sociais da AFIM. A cada ano a festa da padroeira vem crescendo. O santuário, através do casal festeiro Marcos e Solange, tem o cuidado de pensar em vário detalhes, para que os devotos possam aproveitar ao máximo”, destacou o padre.

Além das atrações, terá praça de alimentação, sonorização, banheiros químicos e iluminação e conforme a organização, são esperadas aproximadamente 70 mil pessoas durante os dez dias de festa, quase o dobro do público do ano passado, onde a festa teve um valor especial, já que era a primeira após o Papa Francisco reconhecer a santidade como padroeira de Mato Grosso do Sul. A praça de alimentação funcionará todos os dias das 18h às 22h30

Padilha convida a todos a participarem da festa, e para os devotos, destaca também as missas e novenários. “No dia 27 de junho, Dia de Nossa Senhora, teremos cinco missas, com a solene procissão. Este será um momento especial. Tradicionalmente realizávamos a procissão pelas ruas do bairro no último dia do novenário e este ano vamos realizar no dia Dela, pois havia esse desejo dos fiéis de ter esse momento. Temos um lema entre nós: acolher bem, é evangelizar! Aos visitantes sejam bem-vindos; aproveitem a festa!”, finalizou.

Confira a programação:

Sexta-feira (21) abertura da festa:

Show: Banda BM2

Show: Rancho Grande

19h: Missa celebrada pelo Pe. Dirson Ferreira Gonçalves, C.Ss.R. | V Reitor do Santuário

Peregrinação da Pastoral da Acolhida

Sábado (22):

Show: Daran Junior

Show: Alma Sertaneja

19h: Missa celebrada por Dom Janusz Marian Danecki, O.F.M. Conv. | Bispo Auxiliar de Campo Grande

Peregrinação do Apostolado da Oração, Grupo de Intercessão, Legião de Maria, Mil Ave Marias e Serviço de Animação Vocacional

Domingo (23):

Show: Lennon e Rafael

Show: Augusto e Leandro

08h: Procissão Ciclística

10h: 10h | Missa celebrada pelo Pe. José Afonso Tremba, C.Ss.R. | membro da primeira comunidade redentorista do Santuário

Peregrinação das crianças

17h: Procissão Motociclística

18h: Peregrinação do Coral Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Pastoral da Música

20h: Peregrinação dos educadores e profissionais da saúde

Segunda-feira (24):

Show: Willian e Thiago

Show: Olavo Netto

19h: Missa celebrada pelo Pe. Odair Costa | IV Reitor do Santuário

Peregrinação do Encontro de Casais com Cristo, Equipes de Nossa Senhora, Pastoral do Dízimo e Terço dos Homens

Terça-feira (25):

Show: Gabriel e Alex

Show: Laço de Ouro

9h: Missa com os alunos da Escola Nazaré

19h: Missa celebrada por Dom Otair Nicoletti, Bispo de Coxim

Peregrinação dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística, Pastoral da Liturgia e Servidores do Altar

Quarta-feira (26):

Show: Donas do Buteco

Show: Herdeiros do Chamamé

Quinta-feira (27):

Show: Projeto Hippie

Show: Eco do Pantanal

12h: Peregrinação do Cerco de Jericó

18h30: Procissão e Missa presididas por Dom Dimas Lara Barbosa, Arcebispo de Campo Grande

Sexta-feira (28):

Show: Ricardo Siqueira

Show: Grupo Chão Batido

19h: Missa celebrada por Dom Henrique Aparecido de Lima, C.Ss.R. | Bispo de Dourados e III Reitor do Santuário Peregrinação: Conferência Vicentina, Missionários Leigos Redentoristas e Associações Leigas

Sábado (29):

Show: Melzinho do Forró

Show: Baile do Régis

19h:Missa celebrada pelo Pe. Jorge Luis Watthier, C.Ss.R. | II Reitor do Santuário Peregrinação da Pastoral da Juventude Perpétuo Socorro e Segue-Me

Domingo (30)

Show: Sidney Francis

Show: Grupo Vozeirão

8h: Carreata

10h: Missa e Peregrinação da Pastoral da Catequese

16h: Missa e Peregrinação das Forças Armadas e de Segurança Pública

18h: Encerramento da Festa, Missa celebrada pelo Pe. Edilei Rosa Silva, C.Ss.R, Superior Provincial de Curitiba

Toda a programação está à disposição no site do santuário estadual perpetuosocorroms.com.br

Por Carolina Rampi

