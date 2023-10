O Enem está chegando! Veja as principais informações sobre o exame

O destino de milhões de estudantes, em todo o Brasil, poderá ser definido dentro de alguns dias. Isso porque a primeira parte do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 será aplicada no próximo domingo (5), às 13h30. Pensando nisso, o SBT News separou as principais informações sobre o exame, como horários e conteúdo, além de dicas.

Como de costume, o Enem acontecerá nos dois primeiros domingos de novembro, sendo, neste ano, nos dias 5 e 12. No primeiro dia será aplicada a prova de linguagens e ciências humanas, com duração de 5 horas e 30 minutos, enquanto o segundo dia contará com questões sobre ciências da natureza e matemática, com duração de 5 horas. Ao todo, serão 90 questões, sendo 45 em cada dia.

No primeiro dia de prova os candidatos também deverão fazer uma redação. Os participantes precisarão escrever um texto dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta e dos textos motivadores. A nota poderá chegar a 1.000 pontos, mas há critérios que conferem nota zero, como fuga ao tema e texto com até sete linhas.

Para auxiliar nos estudos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do Enem, disponibilizou uma cartilha de redação, com informações sobre os pontos principais da prova. O documento também conta com amostras comentadas de redações que receberam pontuação máxima (1000 pontos) no exame de 2022.

A aplicação do Enem será feita em universidades espalhadas pelo Brasil. Para saber o local de prova, basta o candidato consultar o cadastro na Página do Participante. Nos dias do exame, os portões das unidades de ensino serão abertos às 12h e fechados, impreterivelmente, às 13h. As avaliações, por sua vez, começarão às 13h30.

Para que serve o Enem?

O Enem é responsável por avaliar o desempenho escolar dos alunos ao término da educação básica. A nota do exame é a principal porta de entrada para o ensino superior, permitindo que os candidatos concorram por vagas em universidades públicas e privadas por meio de programas do governo federal, como Prouni, Fies e Sisu.

Os resultados ainda podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Ao todo, 3,9 milhões de estudantes realizarão o Enem em 2023, número 13,1% superior em relação ao ano passado, quando as inscrições somaram 3,4 milhões. Entre os candidatos, 620.250 (15,8%) são estudantes do 1º ou 2º ano, que vão fazer o Enem com o objetivo de testar conhecimentos, enquanto 1,8 milhão (48,2%) já concluíram o ensino médio.

Esteja preparado!

Como o Enem é conhecido por ser uma prova extensa, é comum que alguns candidatos fiquem ansiosos no dia da prova. Para evitar desconfortos ou perdas de prazo e horário, veja algumas dicas para garantir o bom desempenho na hora da prova:

Cuide da alimentação: para o dia da prova, abasteça o corpo com uma alimentação leve e balanceada. Insira no cardápio frutas, legumes e verduras. É importante também manter o corpo hidratado com água.

Esteja bem informado: acompanhar o noticiário é uma das estratégias que os estudantes usam para estar por dentro do que anda acontecendo no Brasil e no mundo. Ainda mais por se tratar de um dia de prova de redação, estar bem informado pode ajudar a desenvolver o texto dissertativo pedido.

Sono em dia: mesmo com aquele sentimento de ansiedade que bate dias momentos antes, estar com corpo e mente descansados pode ajudar um bom tanto quando o candidato precisa desenvolver o raciocínio.

Trajeto: programe-se com antecedência para chegar ao local da prova com tranquilidade. Verifique o caminho, calcule o tempo de deslocamento. Ações simples como esta são capazes de evitar atrasos.

Documentos e outros materiais: também com antecedência, separe os documentos que precisam ser apresentados na hora da prova. Portanto, tenha em mãos RG ou documento oficial com foto, cartão de confirmação de inscrição, caneta esferográfica preta, com corpo transparente, água e álcool em gel.

