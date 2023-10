Homem tem maxilar quebrado após confusão em bar

Um homem de 38 anos foi espancado e teve o maxilar quebrado, após uma confusão em bar, na noite de ontem (29), em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. A vítima

foi socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde se encontra em observação.

Conforme apurado pelo site JP News, um amigo da vítima encaminhou o homem ao hospital após ter fraturado o maxilar em um bar no bairro bairro Nossa Senhora Aparecida. Além do maxilar quebrado, a vítima teve diversas escoriações pelo corpo e ferimentos na cabeça.

Ainda conforme informações dos socorristas, por conta da gravidade, a vítima teve que ser transferida para Campo Grande, onde passará por uma cirurgia de reconstrução do maxilar.

Até o momento não há informações sobre os motivos da briga.

