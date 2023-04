Dia Nacional do Livro Infantil será comemorado com intervenção cultural na estátua de Manoel de Barros

Em comemoração ao dia Nacional do Livro Infantil, diversos artistas irão expor suas obras para resgatar as memórias do poeta Manoel de Barros.

Ponto turístico na cidade de Campo Grande, a estátua de Manoel de Barros, localizada na Avenida Afonso Pena, em frente ao Sesc Cultural estará em intervenção artística para a comemoração do dia Nacional do Livro (18 de Abril) no horário das 10h às 12h, pela equipe da Casa Casa-Quintal Manoel de Barros para a divulgação do museu Casa Quintal Manoel de Barros.

O intuito da ação é expor as ideias culturais de todos aqueles que contribuíram para a criação do repertório literário brasileiro. O projeto terá a composição de um varal, onde serão expostas obras de arte, poesias e desenhos daqueles artistas que tiverem interesse em participar do ato.

Dia 18 de Abril

Essa data foi escolhida em homenagem ao escritor Monteiro Lobato, um dos mais importantes autores brasileiros de literatura infantil, que nasceu em 18 de abril de 1882. Lobato é conhecido por suas obras que estimulam a imaginação e a criatividade das crianças, como “O Sítio do Picapau Amarelo” e “Reinações de Narizinho”.

A celebração deste dia tem como objetivo incentivar o hábito da leitura desde a infância, ajudando a formar leitores críticos e conscientes. A literatura infantil é uma ferramenta importante para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, contribuindo para a sua formação como indivíduos e cidadãos.

O museu

Construída na década de 1980, A história do museu Casa Quintal foi a residência do poeta Manoel de Barros com sua esposa Stella Barros durante muitos anos. O escritor que era conhecido como “artesão das palavras” criou diversas obras de arte em diversos locais de sua casa. O ambiente é preservado e possui ar modernista.

É possível encontrar artefatos pessoais, móveis, livros, obras dramatúrgicas, quadros e entre outros objetos pertencentes ao próprio poeta. O museu Manoel de Barros fica localizado no na rua Piratininga 363, no Jardim dos Estados, na Capital e fica aberto ao público diariamente.

A visita ao museu possibilita o contato íntimo do espaço doméstico que Manoel tinha com sua história. A exposição conta como o escritor chegou ao estado de MS, desde sua infância até a data de sua morte. O tour pela casa de uma das maiores figuras da literatura brasileira provoca a reflexão do ser humano e sua existência.

Serviços

Para a realização da compra do ingresso, é necessário agendar através do site Sympla no endereço eletrônico:

https://www.sympla.com.br/visitas-ao-museu-casa-quintal-manoel-de-barros__1953931?share_id=.

Ou pelo email; [email protected]

O pagamento do ingresso é destinado a memória e conservação do museu.

Mais informações com Lizandra Moraes (67) 98167-8375 e Rose Rodrigues (67) 98413-8068

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.