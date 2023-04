Jeep cruza preferencial e mata militar do exército em moto

Um motociclista, identificado como Robert Trindade Francisco, de 21 anos, morreu após ser atropelado por um Jeep Trollet na noite desta sexta-feira (14), em Dourados, a 226 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu no cruzamento da avenida Weimar Gonçalves Torres, com a rua Melvin Jones, na região central da cidade.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o motorista do Jeep seguia pela rua Melvin Jones, quando no cruzamento com a avenida Weimar Gonçalves Torres, invadiu a preferencial e bateu na motocicleta Honda Titan, pilotada por Robert.

A vítima, que era militar do Exercíto, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital da Vida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do veículo realizou o teste do bafometro e não foi constatado a presença de álcool no sangue. Ele deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O carro foi encaminhado para pericía.

Com informações do portal Dourados News.