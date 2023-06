Nasa busca compreender os enigmáticos “Fenômenos Anômalos Não Identificados” (FANIs) através de estudo científico

A Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa) está empenhada em aprofundar o conhecimento sobre os misteriosos “Fenômenos Anômalos Não Identificados” (FANIs), também conhecidos como UAPs em inglês (Objetos Voadores Não Identificados) e Osnis (Objetos Subaquáticos Não Identificados). Ao classificar essas “aparições estranhas” como UAPs, a Nasa pretende buscar explicações científicas para esses eventos, que em muitos casos possuem alguma explicação, mas entre 2% e 5% permanecem como “fenômenos anômalos não identificados”.

Com o objetivo de estabelecer métodos mais apropriados para realizar levantamentos e obter dados mais precisos sobre esses fenômenos, a Nasa convocou uma equipe de estudo independente, que compartilhou seus planos em uma teleconferência nesta semana. O propósito da reunião pública foi finalizar as deliberações antes da publicação de um relatório pela equipe de estudo independente da agência, o qual descreverá as metodologias para avaliar e estudar os UAPs utilizando dados, tecnologia e ferramentas científicas.

De acordo com a Nasa, o relatório, que será divulgado em breve, fornecerá informações sobre os possíveis dados a serem coletados no futuro, a fim de esclarecer a natureza e a origem dos UAPs. A equipe de estudo independente dos UAPs é formada por 16 cientistas de diversas áreas, especialistas em assuntos relevantes para o estudo desses fenômenos anômalos não identificados. Posteriormente, será elaborado um roteiro para utilizar os dados e ferramentas científicas a fim de aprimorar a compreensão desses eventos.

Segundo a agência, as limitadas e de alta qualidade observações dos UAPs impossibilitam tirar conclusões científicas sobre a natureza desses eventos. O astrônomo Marcelo De Cicco, coordenador do projeto Exoss de pesquisas de meteoros ligado ao Observatório Nacional, destacou que a teleconferência deixou claro que a Nasa reconhece a existência do fenômeno UAP como uma realidade. Além disso, a iniciativa de não tolerar qualquer forma de assédio moral contra aqueles que estudam esses fenômenos foi mencionada.

Outro ponto ressaltado pelos representantes da Nasa durante a teleconferência foi a afirmação enfática de que a agência não possui informações privilegiadas e não esconde qualquer evidência da existência de discos voadores. Dessa forma, teorias conspiratórias envolvendo a Nasa e extraterrestres perdem força, já que o comitê deixou claro que seria difícil conter os cientistas quanto ao sigilo dessas informações, pois os cientistas possuem independência de pensamento e não aceitam passivamente opiniões hierárquicas que não busquem a verdade.

