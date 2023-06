Milho apresenta boas condições de desenvolvimento

Cerca de 95% das áreas cultivas com milho em Mato Grosso do Sul, apresentam boas condições de desenvolvimento, de acordo com o Boletim de Agricultura da Casa Rural, desenvolvido pela Aprosoja/MS, Sistema Famasul e Governo do Estado. As informações divulgadas nesta semana, apontam que apesar do cenário positivo em grande parte das áreas, o desenvolvimento fenológico está bastante desuniforme, variando do estádio vegetativo denominado V6 ao estádio reprodutivo chamado de R6.

Além da adoção de materiais genéticos de ciclo curto, o cenário é justificado pelo atraso na operação de semeadura, o que impactou na implantação de quase 60% das áreas fora do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) indicado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Conforme o histórico de colheita do SigaMS, neste ciclo, a tendência é de que a operação final apresente cerca de 30 dias de atraso. O presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi, sinalizou que “possivelmente, a colheita iniciará lentamente na segunda quinzena de junho, e no mesmo período de julho, é que observaremos uma evolução significativa”, finaliza.

De modo geral, o volume de precipitação observado no último mês, não causou prejuízos à expectativa de produção estadual e neste ciclo, não há ocorrência significativa de insetos-praga, plantas invasoras ou doenças.

