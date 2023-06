Campo Grande se prepara para um fim de semana cheio de eventos culturais

No primeiro fim de semana de junho, a cidade de Campo Grande já se prepara para uma série de eventos que prometem agitar a capital sul-mato-grossense. Com opções para todos os gostos, desde arraiás tradicionais até espetáculos premiados, a diversão está garantida. A Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul listaram os principais eventos que acontecerão na cidade. Confira abaixo a programação:

Arraiá da ACP –

O tradicional arraiá do Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública chega à sua 18ª edição neste sábado. Com quadrilha, comidas típicas e bebidas, o evento promete muita animação.

Data: Sábado, horário: 18h

Local: Espaço de Formação e Clube de Campo da ACP – Rua Airton P. Rebouças, 4.151 – Santa Emília

Entrada: A partir de R$ 5,00

“Como nascem as estrelas” –

O espetáculo “Como nascem as estrelas” retorna para mais uma temporada na Estação Cultural Teatro do Mundo. Uma experiência teatral encantadora, que promete emocionar o público.

Data: Sábado, horário: 20h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

Clube da Esquina –

A Cervejaria Canalhas recebe uma noite especial inspirada no movimento musical e cultural das décadas de 1960 e 1970 em Minas Gerais. Com Vosmecê, Guilé, Ossuna Braza e Leca Harper, o evento promete uma mistura de ritmos que vão do rock ao jazz.

Data: Sábado, horário: 20h

Local: Cervejaria Canalhas – Rua Dom Lustosa, 214, Jardim Seminário

Entrada: Ingressos a partir de R$ 15,00

Mixturô –

No domingo, a feira Mixturô retorna em sua segunda edição com o tema festa junina. Serão mais de 400 expositores de gastronomia, artesanato e economia criativa. O evento contará também com shows do grupo Sampri e o Tapioca Forró.

Data: Domingo, horário: 16h às 21h

Local: Praça do Chamamé – Rua Jeribá, 1052, Bairro Chácara Cachoeira

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc –

No domingo, o “Espaço Sesc” recebe o Batucando Histórias, um evento destinado às crianças. Com brincadeiras, histórias e músicas folclóricas, o grupo mostra como a música pode estar presente em todos os lugares, utilizando instrumentos musicais e objetos do cotidiano.

Horários: 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

“Sintonizar ao momento del cambio” –

O espetáculo dirigido pela artista argentina Bárbara Alonso, “Sintonizar ao momento del cambio”, estreia neste fim de semana em Campo Grande. Vencedor do 1º Prêmio Ipê de Dança, o espetáculo promete ser uma experiência única.

Data: Sábado, horário: 19h30

Local: Casa de Ensaio – Rua Visconde de Taunay, 203, Bairro Amambaí

Entrada: Gratuita

Com uma variedade de eventos culturais para todos os gostos, o primeiro fim de semana de junho promete ser animado em Campo Grande. Não perca a oportunidade de aproveitar a diversão oferecida pela cidade.

