MS Supera: Governo amplia vagas e convoca 750 novos estudantes para receber bolsas de estudo

Por meio da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), o Governo do Estado ampliou o número de vagas e publicou nesta quinta-feira (23), o resultado final do Processo Seletivo 2026 do MS Supera, com a convocação de 750 novos estudantes para assinar o Termo de Concessão. O prazo vai até 30 de abril.

São 150 vagas além das 600 divulgadas no início do processo seletivo. Isso porque houve desligamentos de outros estudantes por conclusão de curso, a pedido ou por descumprimento das regras de permanência.

O processo seletivo contou com 6.094 inscritos, sendo que 1.572 foram habilitados: 101 do Ensino Médio Profissionalizante (incluindo 3 indígenas) e 1.471 do Ensino Superior (96 indígenas). Os habilitados que ainda não foram convocados ficarão no cadastro de reserva e serão chamados assim que abrirem novas vagas. O pagamento do primeiro benefício aos novos bolsistas está previsto para acontecer até 8 de maio.

O MS Supera concede uma bolsa de estudos no valor de um salário mínimo mensal (R$ 1.621,00) a estudantes de baixa renda visando a estimular a permanência nos cursos universitários e de educação profissional técnica e reduzir a evasão escolar em instituições públicas ou privadas.

A relação de habilitados e convocados e também de inabilitados e desclassificados pode ser conferida no site https://www.sead.ms.gov.br/programas-e-projetos/ms-supera/. Já a assinatura do termo de concessão é feita no Sistema MS Supera.

Para receber o benefício, o estudante deve ter renda individual de até 1,5 salário mínimo (para quem mora sozinho) ou renda familiar total de até 3 salários mínimos; estar aprovado ou matriculado em curso técnico ou superior (presencial ou EAD autorizado pelo MEC); e estudar em instituição que tenha polo em Mato Grosso do Sul.

Além disso, o bolsista não pode ter curso superior concluído; deve morar em Mato Grosso do Sul há mais de 2 anos; estar inscrito no CadÚnico; não receber outra bolsa ou auxílio semelhante; não ter mais de 4 reprovações no curso; e não ter outro familiar já beneficiário do MS Supera.

A Resolução Sead 148 ampliando a quantidade de vagas disponíveis no Processo Seletivo 2026, divulgando o resultado final e a convocação está disponível nas páginas 37 e 38 do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira.