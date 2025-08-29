Homem é autuado após esconder cerca de 10 toneladas de maconha em carga de milho a granel, na MS-386

Na madrugada desta sexat-feira (29), cerca de 10 toneladas de maconha, em Amambai, linha internacional que faz divisa entre Mato Grosso do Sul e Paraguai. Os entorpecentes estavam escondidos e divididos em fardos sob milho a granel. O caminhão utilizado era da marca Volvo.

Agentes da Dof (Departamento de Operações de Fronteira) estavam fazendo vistoria na MS-386, conhecida por ser uma das principais rotas utilizadas para o tráfico de drogas na fronteira. Durante a vistoria, os policiais avistaram um caminhão que trafegava durante a madrugada, o que gerou suspeitas.

Quando questionado, o suspeito, um homem de 52 anos, entrou em contradição, além de demonstrar nervosismo durante a abordagem. Na vistoria foram encontrados uma grande quantidade de maconha escondidos sob milho a granel.

Informalmente, ele informou aos policiais que estava viajando para Santa Catarina.

O caminhão foi encaminhado para a DOF. O autor foi autuado em flagrante na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira). A droga ainda será pesada.

