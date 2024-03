Confira a pesquisa para Semana Santa com preços dos chocolates e peixes em Dourados

Uma pesquisa realizada pelo Procon de Dourados da semana santa com produtos consumidos nessa época do ano foi divulgada. No total, 126 itens foram pesquisados em 27 estabelecimentos, com destaques para os chocolates e peixes.

Entre os chocolates, o produto com maior diferença entre o menor valor e o maior valor foi a Caixa de Bombom Raffaello 150g encontrado a R$ 14,98 e a R$ 39,95, diferença de 166,69% e o Ovo Chocolate Blend Cacau Dourados 190g apresentou diferença de 93,21% entre o menor e o maior preço. Cerca 20 (ovos de páscoa) apresentaram diferença superior a 30% entre o menor e o maior preço.

Nos peixes houve diferença de 93,20% (filé de merluza congelada 800 g) entre o estabelecimento com menor e maior preço. Já a sardinha congelada 800 gr apresentou diferença de 65,14% e o pacu kg foi encontrado com menor preço de R$ 17,90 e maior preço de R$ 28,65, diferença de 60,06%.

Nos complementos uma grande diferença foi encontrada no Azeitona Preta 200 gr, com 152,97% do menor preço para o maior preço. Nos peixes foram encontrados 5 produtos com diferença maior de 50% de um estabelecimento para outro e nos complementos, 09 produtos tiveram diferença maior que 50% entre o estabelecimento com menor preço e maior preço.

Em comparação com a segunda pesquisa efetuada em abril de 2023 em relação aos chocolates houve aumento de 4.3% e nos valores dos peixes houve aumento de 7,3% considerando o menor preço encontrado.

Já nos complementos houve queda de 4,7%, considerando a última pesquisa de 2023. O Procon orienta os consumidores a comparar o preço antes da compra e verificarem a qualidade e a conservação dos produtos.

Confira a pesquisa completa aqui: Tabela de Preços Semana Santa – Chocolate e Peixes.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.