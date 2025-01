Férias no museu!

Museu de Arqueologia realiza atividades especiais para crianças durante mês de férias

Criançada de férias em casa? Para unir aprendizado e diversão, o MuArq (Museu de Arqueologia da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) realiza, dos dias 27 a 31 de janeiro, o ‘Férias em Família no Muarq 2025’ com atividades voltadas para crianças de 6 a 12 anos sobre preservação e arqueologia. A iniciativa, além de propor momentos de interação entre pais e filhos, também incentiva a conscientização sobre sustentabilidade.

As inscrições iniciam no dia 22 e finalizam no dia 24 de janeiro por meio do telefone (67) 3321-5751, com vagas limitadas. Serão 10 vagas por dia, e todas as atividades deverão ser acompanhadas por um responsável.

Mergulho no passado, futuro sustentável

Neste ano, a proposta apresenta o tema ‘Ecomuseus e Aventuras Sustáveis’, abordando a importância da sustentabilidade e do conhecimento arqueológico para a construção de um futuro mais consciente e harmonizado com o meio ambiente. Aprendizado prático e reflexões sobre o impacto humano na natureza se unem em uma programação que busca despertar o interesse das crianças pelo cuidado com o planeta.

“A iniciativa busca envolver famílias e crianças na reflexão sobre a importância da preservação ambiental e no desenvolvimento de práticas sustentáveis. Para isso, o museu explora a relação entre o ser humano e o meio ambiente sob a perspectiva arqueológica. Este projeto será realizado pelo Museu de Arqueologia da UFMS e a Sala Verde UFMS”, explica a responsável técnica do MuArq e mestre em antropologia, Laura Roseli Pael.

A Sala Verde da UFMS foi inaugurada em maio de 2024, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com objetivo de receber palestras de educação ambiental, reuniões relacionadas à sustentabilidade e outras programações.

“A Sala Verde desempenha um papel fundamental no ‘Férias em Família no MuArq’ devido à sua vocação para atividades de educação ambiental. A Sala oferece uma infraestrutura adequada para oficinas e atividades práticas, como o uso de materiais recicláveis, plantio de mudas e dinâmicas ambientais. A ambientação da Sala Verde proporciona uma experiência imersiva, conectando os participantes às questões ambientais criando um ambiente propício para aprendizado e criatividade em torno de temas envolvendo a sustentabilidade e preservação ambiental”, destacou Pael.

Diversão e educação

Com oficinas, visitas guiadas pelo museu, e jogos, os participantes poderão conhecer de perto os artefatos arqueológicos e aprender como os povos antigos interagiam com o meio ambiente. Esse tipo de abordagem interdisciplinar busca mostrar como a arqueologia pode trazer lições valiosas para enfrentar os desafios climáticos atuais.

As atividades também são uma forma de desconectar as crianças das telas, sendo uma oportunidade de conectá-las ao mundo real. Em tempos onde o uso excessivo dos dispositivos eletrônicos preocupam os pais, o ‘Férias em Família no MuArq’ é uma boa alternativa para enriquecer e estimular o desenvolvimento social, intelectual e ambiental das crianças, além de um momento de interação com os responsáveis.

Pael ressalta a importância de inserir temas como sustentabilidade e preservação ambiental na educação desde a infância. “Atualmente, é necessário conscientizarmos, por meio de atividades e oficinas, as crianças e suas famílias sobre o tema sustentabilidade, devido às diversas ocorrências relacionadas ao nosso clima. É fundamental sensibilizar sobre a importância do consumo sustentável e da preservação do meio ambiente”.

Ela ainda comenta que a programação é uma oportunidade das crianças adquirirem conhecimento também durante o recesso escolar. “Qualquer ação que realizamos no Museu com as crianças, é pensada como uma aprendizagem por descoberta, visando gerar uma experiência com objetos que facilitem a aprendizagem por meio de estímulos sensoriais, imaginação e iniciativa para a exploração e experimentação. Dessa forma, a criança pode ter uma compreensão melhor do mundo ao seu redor de maneira lúdica e prazerosa.

Para mais informações sobre a programação do Férias em Família, acesse as redes sociais do Museu, no instagram e facebook

MuArq

Para quem busca aprender mais sobre o tema, e deseja ver ‘com os próprios olhos’ os itens já descobertos e analisados em Mato Grosso do Sul, o Museu de Arqueologia (MuArq) da UFMS conta com a Exposição de Longa Duração, onde o interessado poderá realizar um tour 360° dentro do museu e conferir peças, exposições e fotografias presentes nas mostras.

Conforme a responsável técnica do MuArq e mestre em antropologia, Laura Roseli Pael Duarte, durante os meses de março e abril são os que mais recebem visitas de escolas. “Esses meses agora, nós recebemos muitas escolas municipais, privadas e estaduais e também dos municípios do interior, é a época em que a gente mais recebe escolas, porque no primeiro semestre os alunos, principalmente do 6º ano em diante, estudam a Pré-História. Então os professores aproveitam, e já trazem no museu nesse começo [de ano]”.

O agendamento para os passeios é feito pelo telefone (67) 3331-5751, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h. “A gente tem um número de escolas que atendemos, uma no período matutino e outra no período vespertino, caso a escola atrase, aconteça algum imprevisto, então a gente deixa aquele período reservado para aquela escola. Passamos vídeos, eles percorrem a exposição, participam dos jogos e por último a escavação. Recomendamos no máximo 40 pessoas para que caibam no nosso auditório”, explica a responsável.

O Museu de Arqueologia da UFMS está situado no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, 1º andar, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro.

Por Carolina Rampi