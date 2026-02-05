Fumacê reforça combate ao Aedes em oito bairros de Campo Grande nesta quinta (05)

Ação ocorre das 16h às 22h e pode ser suspensa em caso de chuva ou vento

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, será intensificado em Campo Grande nesta quinta-feira (5) com a aplicação do inseticida por meio do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como fumacê. A ação será realizada em oito bairros da Capital.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), as equipes da Gerência de Controle de Endemias Vetoriais (GCEV) vão circular das 16h às 22h pelos bairros Bandeirantes, Taquarussu, Jockey Club, Jacy, Leblon, Lageado, Centenário e Aero Rancho.

Para aumentar a eficácia do inseticida, a orientação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos, permitindo que o produto alcance os locais onde há maior concentração de mosquitos.

A Sesau informa que o cronograma pode sofrer alterações ou ser cancelado em caso de condições climáticas desfavoráveis, como chuva, ventos fortes ou neblina, fatores que comprometem a dispersão adequada do veneno.

