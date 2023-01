Enem 2023 será realizado nos dias 5 e 12 de novembro

O ano letivo ainda não começou oficialmente, mas, para os estudantes que estão de olho nos vestibulares, a notícia é que o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2023 já tem data confirmada para iniciar a inscrições e ser realizado. Conforme o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), as inscrições serão abertas no dia 8 de maio e encerradas no dia 19 do mesmo mês. As provas estão previstas para acontecer nos dias 5 e 12 de novembro.

Atualmente, as provas do Enem são realizadas em dois domingos consecutivos, com duas aplicações diferentes, uma para modalidade impressa e outra para versão digital.

No primeiro dia, os estudantes têm de responder a questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas suas Tecnologias, e fazer a Redação, totalizando 5 horas e 30 minutos. Já no segundo dia é a vez dos candidatos testarem seus conhecimentos em Ciências da Natureza e suas Tecnologias, além de Matemática e suas Tecnologias, e nessa etapa, o tempo das provas é de 5 horas.

Prova nas penitenciárias

Em Mato Grosso do Sul, 1.589 detentos estão inscritos no Enem PPL (Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade), que será aplicado nos dias 10 e 11 de janeiro, em 39 unidades da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul).

Este ano, o número de participantes em presídios estaduais é 51% superior ao registrado em 2022, quando 1.050 se inscreveram. Conforme a Agepen, o aumento é reflexo das ações de educação prisional como forma de reinserção ao convívio social, contribuindo para a redução dos índices de criminalidade.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado do MS.

