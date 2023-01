Depois do temporal, cresce o número de animais perdidos pelas ruas de Campo Grande

Na última quarta-feira (4), a jovem empreendedora Yngridi Gonçalves, 24, foi surpreendida por um cachorrinho abandonado praticamente batendo na sua porta. Naquele dia, Campo Grande foi atingida por um temporal que deixou diversos estragos pela cidade, entre eles semáforos sem funcionar, ruas alagadas e córregos transbordados, motivo que possivelmente pode ter deixado o cãozinho assustado e por isso tenha fugido. Assim como ela, desde as primeiras horas da manhã de ontem (5), várias pessoas utilizaram as redes sociais para postar imagens de animais localizados nas ruas da cidade e que precisam voltar para os seus lares.

Em entrevista ao jornal O Estado, Yngridi afirmou que seu vizinho apareceu com o animalzinho no seu portão na quarta-feira, por volta das 23 horas, mas que mais cedo, durante o temporal, ela havia visto uma pessoa divulgando o local em que ele estava nas redes sociais. “A postagem dizia que o bichinho estava chorando muito e que ele aparentava estar perdido, então provavelmente estava perdido desde mais cedo”, disse.

A empreendedora acrescentou ainda que acredita que o cachorro tenha dono, tendo em vista que ele está bem cuidado e é um cachorro dócil. “Ele chora muito, por mais que eu dê carinho, acredito que ele esteja sentindo muita falta do dono e eu não posso ficar com ele, porque onde eu moro é muito pequeno, alugado e a proprietária não autoriza mais porque eu já tenho cinco cachorros e dois gatos.”

Ainda conforme a jovem, o vizinho encontrou o animal próximo da sua residência na Rua Maracaju, entre a Rui Barbosa e a Pedro Celestino. “Ele estranhou os meus gatos e tentou avançar, por isso ele está ficando no corredor de onde eu moro, mas eu quero encontrar o dono porque, infelizmente, não posso ficar com ele”, apelou a jovem preocupada.

Se você for o dono ou conhecer o tutor do cachorrinho, entre em contato com a Yngridi por meio do telefone (67) 99241-3239 para ligações e WhatsApp. Vamos a ajudar o peludinho a voltar para o seu lar!

Outros casos

Na tarde do temporal de quarta-feira (4), diversas ONGs (organizações não governamentais) de resgate de animais de Campo Grande divulgaram imagens de animais perdidos e resgatados em vários pontos da cidade, como os bairros Pioneiros, Coronel Antonino, Nova Campo Grande, Planalto, Parati, Canguru, Tiradentes e Estrela Dalva. Alguns deles desapareceram durante a chuva e outros, que já estavam nas ruas, procuraram abrigo em comércios da Capital.

O que diz o CCZ

Questionada pelo jornal O Estado, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) esclareceu que o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) não realiza o resgate de animais que fugiram de suas casas ou que se encontram transitando pelas ruas da Capital, a não ser que estes estejam doentes, trazendo riscos à saúde da população na região ou algum outro tipo de perigo, como comportamento agressivo ou a circulação em vias públicas, podendo ocasionar acidentes automobilísticos.

