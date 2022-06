Inscrições para o Sisu começam hoje; saiba como concorrer as vagas

As inscrições para o segundo processo seletivo do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2022 começam hoje (28), em todo o país. Estudantes que pretendem se candidatar às vagas oferecidas pelas instituições públicas de ensino superior devem se atentar ao prazo que terminará no dia 1º de julho.

A consulta para as vagas está disponível desde o dia 15 de junho e pode ser acessada por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A partir da consulta é possível visualizar as vagas ofertadas em cada modalidade de concorrência, cursos, turnos, instituições e localização.

Total de vagas

Neste semestre serão disponibilizadas 65.932 vagas em 2.043 cursos de 73 instituições públicas de ensino superior. Entre os cursos com maiores ofertas estão Pedagogia, Administração, Matemática, Ciências Biológicas, Química, Direito, Física, Medicina, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica.

Requisitos

O ingresso no Sisu é realizado por meio do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), ou seja, para concorrer às vagas, basta o candidato ter feito a avaliação e obtido nota superior a zero na prova de redação, além de não ter participado da avaliação na condição de treineiro.

Inscrição

Para se candidatar às vagas é necessário acessar o site oficial do Sisu e clicar em “Fazer Inscrição”, em seguida é preciso selecionar a opção “Entrar com Gov.br ou fazer cadastro” e confirmar seus dados para que o Sisu possa entrar em contato.

Com o cadastro finalizado o candidato pode optar por até duas opções de curso e ficar atento às notas de corte parciais divulgadas diariamente ao longo do período de inscrição. As vagas podem ser pesquisadas pelo nome da cidade, instituição ou curso de graduação.

Após encontrar a vaga desejada, basta clicar em “Escolher esta modalidade”, conferir os documentos exigidos pela instituição na matrícula e confirmar a inscrição.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 6 de julho. O prazo de matrícula ou registro acadêmico vai de 13 a 18 de julho. Já o prazo para os interessados manifestarem interesse em participar da lista de espera será de 6 a 18 de julho.

