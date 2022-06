Prefeitura entrega 24 equipamentos para fortalecer agricultura familiar

A Prefeitura de Campo Grande entregou ontem (27) 24 equipamentos agrícolas às comunidades e associações da agricultura familiar. A ação, realizada em parceria com o Governo do Estado e a bancada federal, vai beneficiar mais de 1.200 famílias.

Entre os assentamentos contemplados estão Gameleira, Nova Era, Três Corações, Projeto Horta da UFMS, Associação Três Barras, Comunidade Quilombola e Buriti.

“A agricultura familiar tem um o papel fundamental no nosso dia a dia, não apenas na produção de uma alimentação de qualidade, mas também na composição da nossa economia, e com essa entrega vamos levar mais agilidade às atividades rurais e fortalecer a produção da agricultura familiar em Campo Grande”, ressaltou a prefeita Adriane Lopes.

Planejamento

Segundo o secretário da Sidagro, Adelaido Vila, existem outros projetos já executados pela prefeitura voltados ao agronegócio.

“Essas máquinas e equipamentos fazem parte de um planejamento e esforço para atender todos os produtores da agricultura familiar de Campo Grande e que vão potencializar a nossa capacidade de atendimentos, somando junto com outras políticas públicas que estão em curso como o projeto de comercialização Circuito Verde, feiras, fomento que provavelmente venha com a nova safra”, avaliou

