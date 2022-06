Você sabe por que 28 de junho é o Dia do Orgulho LGBTQIAP+?

A data que se comemora o Dia do Orgulho LGBTQIAP+ teve sua origem marcada por manifestações. Em 28 de junho de 1969 houve um confronto entre policiais e manifestantes nos Estados Unidos em defesa do clube gay Stonewall Inn, aberto em 1967, no bairro de Greenwich Village, em Nova York. Os frequentadores do Stonewll Inn eram jovens da periferia, sem-teto (onde muitos haviam deixado seus lares e famílias devido ao preconceito) e drag queens.

Naquela época as leis contra homossexuais eram rígidas e colocavam em risco pessoas que demonstravam afeto que não fosse heterossexual em público. Em 1962 relações entre pessoas do mesmo sexo eram consideradas crime em todos os Estados da América do Norte.

Porém, no mesmo ano, o Estado de Illinois alterou seu Código Penal e a homossexualidade deixa de ser crime. Somente em 1972 outros Estados começam a alteração; em Nova York as mudanças só ocorrem 1980. Apenas no de 2003 que essa lei foi abolida completamente.

Como havia uma regulamentação estadual que proibia o consumo de bebidas alcoólicas por homossexuais, o mafioso “Fat Tony” Lauria fundou o Stonewall Inn como um clube privado. O local não tinha licença e não respondia a diversas outras leis. Diversas batidas policias eram feitas em bares da época para tentar controlar a venda de álcool.

Em 1969 houve uma batida policial surpresa em Stonewall Inn, que tomou outros rumos. A policia invadiu primeiro no dia 24 de junho e posteriormente no dia 27, uma sexta-feira. Policiais entraram no local, com alegações sobre a venda proibida do álcool, prendendo funcionários do estabelecimento.

As equipes começaram a agredir e levar sob custódia frequentadores do bar, que segundo eles, não estavam usando ao menos três peças de roupa “adequadas” a seu gênero, de acordo com a lei. Os agentes usavam de violência para forçar as pessoas a entrarem nas viaturas. Esse conflito aconteceu quando já passava da meia-noite, sendo assim, dia 28 de junho.

A partir daquele momento, a multidão fora do Stonewall Inn começou a jogar moedas nos policiais e, em seguida, garrafas e pedras. Também tentaram virar de cabeça para baixo uma viatura. O resultado dessas manifestações ficou conhecido como “Rebelião de Stonewall” um protesto de seis dias em defesa dos direitos da população LGBTQIAP+.

Na noite do dia 28, aproximadamente 2.000 pessoas se reuniram em frente ao bar, de mãos dadas e gritando frases como “poder gay”, “queremos liberdade agora”. A Rua Christopher foi bloqueada por manifestantes. Ao todo, 21 pessoas foram presas durante os eventos e uma morreu –um motorista de taxi que sofreu um infarto após ter seu veículo invadido.