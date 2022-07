Inscrições para o Exame Nacional de Residência abrem hoje

A partir desta quarta-feira (20) até as 23h59 do dia 2 de agosto deste ano, Instituições de saúde de todo o país podem aderir à edição 2022/2023 do Exame Nacional de Residência (Enare), realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). A estatal é vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

Para se cadastrar, a instituição deve ser pública e oferecer Residência Médica ou Programas de Residência em Área Profissional da Saúde. Além disso, elas devem ser reconhecidas pelo MEC. A formalização da adesão deverá ser feita por meio de cadastro institucional e assinatura eletrônica do Termo de Adesão.

O Enare tem como objetivo otimizar a forma de selecionar os residentes, oferecendo benefícios para as instituições e para os próprios candidatos. Segundo o MEC, nas duas primeiras edições, as instituições participantes tiveram menos vagas ociosas, eliminaram os custos e a carga burocrática da realização dos exames individuais e ampliaram a qualificação da seleção.

O ministério ressaltou algumas vantagens na dinâmica do exame.

“Para os candidatos, o exame unificado apresentou vantagens como custo menor, data única para a realização das provas, aplicação em todas as capitais e algumas cidades-polo, possibilidade de escolha de onde o residente queria atuar, dentre outras”.

Enem da residência

O sistema de classificação do Enare é muito semelhante ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e Sistema de Seleção Unificada (Sisu), nos quais o candidato sai com a nota alcançada na especialidade escolhida após as provas e a utiliza para indicar onde pretende atuar.

O sistema fica aberto por um tempo determinado para que cada estudante registre o local de sua preferência. As melhores notas se sobrepõem às menores, determinando, ao fechar, quem ocupará as vagas. Em seguida, ele é aberto novamente para preencher as vagas ociosas e para a formação de cadastro reserva, reduzindo muito a possibilidade de deixar vagas ociosas.

Edital

A publicação do edital de abertura do Enare está prevista para 15 de agosto, com inscrições para os candidatos prevista para o período entre 5 e 26 de setembro. O período para envio de documentação para análise curricular ocorrerá entre 15 de setembro e 5 de outubro, as provas objetivas devem ocorrer em 6 de novembro e. A previsão é que o resultado final seja divulgado no final deste ano ou início de 2023, uma vez que o período para a matrícula dos aprovados é de 10 de fevereiro de 2022 a 31 de março de 2023.

Histórico

A primeira edição do exame, realizada em 2020, contou com mais de 4,1 mil inscritos disputando 304 vagas em oito hospitais da Rede Ebserh/MEC e um hospital militar. A segunda edição, realizada no ano passado, contou com mais de 32 mil inscritos para 3,2 mil vagas em 81 instituições em todo o país.

