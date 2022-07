Whindersson Nunes recebe ordem de despejo

Em ação do Tribunal de Justiça de São Paulo, o comediante Whindersson Nunes, 27 anos, tem 15 dias para deixar os escritórios alugados por ele na região oeste de São Paulo.

Segundo a locatária do imóvel, Whindersson não pagou os aluguéis de duas salas comerciais referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2021. Além do atraso nos pagamentos, também não foi cumprida uma cláusula do contrato onde estava previsto a instalação de três ar-condicionados por parte do humorista, que resultariam em um desconto de R$ 500 no primeiro ano de aluguel.

O juiz encarregado do caso aceitou o pedido da proprietária e o valor que deverá ser pago, referente aos 31 meses de contrato que não serão compridos, que pode chegar em torno de R$ 14.200. Whindersson poderia ter provado a quitação das dívidas apresentando comprovantes de pagamento ou algum documento, porém isso não foi feito.

No final do ano passado, o humorista anunciou uma pausa na sua carreira . No seu Instagram, Whindersson postou explicando a sua decisão. “Mas meu próximo e último show vai ser um show de despedida, não para sempre porque isso não existe, ninguém para pra sempre. Eu amo estar no palco, mas eu já estive nele por quase 10 anos, rodei o Brasil e vi tantas pessoas, em tantas situações que eu fico constrangido quando alguém não tem 30 reais para dar risada junto com todos. Não me incomodo com a fama, porque eu sou amado pelas pessoas como são, porque elas me conhecem, e eu amo esse amor, mas me afetou em outros níveis e eu acho que ainda não sei lidar, preciso assimilar, e entender o que fazer com isso”, escreveu em uma parte da legenda.

