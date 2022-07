Projeto “Apoio à Comercialização” beneficia a agricultura familiar

Com objetivo de ouvir e dialogar com produtores da agricultura familiar, a prefeitura de Campo Grande criou o projeto “Apoio a Comercialização” . Realizado em parceria com Sidagro (Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio) o projeto busca fomentar a importância da agricultura familiar no mercado regional e internacional.

Na comunidade Sucuri, Eládio Martins, presidente da Associação de Produtores afirma que: “A iniciativa da Prefeitura é importante porque produzimos bastante, mas temos problemas para vender nossos produtos”.

Por meio do PNCF (Programa Nacional de Crédito Fundiário) mais de 100 famílias conseguiram espaço no Assentamento Sucuri, tendo todo o lucro da agricultura voltado para o hortifrúti e no turismo rural.

No assentamento Conquista, desde 2000 eles possuem 67 famílias assentadas, a região possui um foco grande na pecuária e na produção de Olericultura. O presidente da associação de produtores locais afirma que a ajuda vai além da comercialização, também precisam de apoio para implantação do projeto de piscicultura.

