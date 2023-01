Curso Técnico em Agropecuária do Senar/MS está com inscrições abertas para Capital

São 120 vagas para capacitação presencial com duração de dois anos

Se você mora em Campo Grande ou região e busca por formação técnica gratuita no agro, o Senar Mato Grosso do Sul tem uma dica para você. Estão abertas as inscrições para o Curso Técnico em Agropecuária, em formato presencial e duração de dois anos. Este é o tema da editoria #EducaçãonoCampo desta quarta-feira (14).

São 120 vagas, sendo 60 para o período matutino e 60 para o vespertino. O requisito para efetuar a inscrição é ter ensino médio completo e preencher corretamente todas as informações obrigatórias. O processo seletivo não terá prova objetiva, mas duas etapas definem a seleção dos candidatos e aprovados: a análise do histórico escolar e entrevista com o candidato.

O conteúdo programático do curso traz três grandes módulos. No básico, o aluno recebe atualização das disciplinas ensinadas no ensino médio; no módulo específico I, mecanização agrícola, fitotecnia, zootecnia, reprodução animal e irrigação; e no específico II, serão ministradas aulas de administração da empresa rural e gestão de pessoas.

“O curso técnico é o caminho mais rápido para quem busca por conhecimento específico de qualidade e com possibilidade para uma inserção imediata no mercado de trabalho, que está cada vez mais tecnificado, sustentável e precisando de mão de obra especializada para atuar em uma área ampla e de perspectiva”, explica a analista educacional, Dyany Stefany Melchior.

O aluno recebe informações sobre agricultura e pecuária, seja para consumo humano ou para fornecimento de matérias-primas para a indústria alimentícia, têxtil, entre outros. Na atuação profissional pode ter a função de planejar, executar, fiscalizar projetos agropecuários, administrar propriedades rurais, sanitização, atuar em programas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.

Conheça o edital aqui.

Fonte: Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Ellen Albuquerque