Sábado amanhece gelado, mas temperaturas devem subir no período da tarde

A previsão do tempo para sábado (13), será de tempo estável, com sol e variação de temperatura por conta do tempo seco em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS) o céu com poucas nuvens favorece o friozinho no início da manhã e o calor no meio da tarde.

De acordo com a meteorologia, as temperaturas máximas estarão em elevação, se aproximando dos 30ºC na região norte do Estado. As mínimas, podem variar entre 9-16°C, porém podem ocorrer registros mais baixos de temperaturas máximas como em Iguatemi, região sul de Mato Grosso do Sul, que não ultrapassará os 24ºC.

Em Campo Grande, as temperaturas variam entre 13-14°C e máxima de 25ºC. Além disso, espera-se umidade relativa do ar entre 30-50%, com destaque nas regiões central e oeste do estado.

Os ventos atuam dos quadrantes sul e leste com velocidade entre 30/50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

