Inscrições do processo seletivo para formador municipal vão até amanhã

A Prefeitura Municipal de Campo Grande reabriu as inscrições para o processo seletivo com vistas à seleção e ao cadastro de reserva de servidores públicos municipais para atuarem como formador municipal no Programa MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança.

Conforme as informações divulgadas, o candidato deverá ser servidor da educação pública municipal de Campo Grande, efetivo ou convocado, possuir licenciatura plena em pedagogia ou equivalente, experiência no magistério e em formação de professores, além de ter disponibilidade de 20 horas semanais (incluindo finais de semana), para atuar na função. O valor da bolsa é de R$700 mensais durante a vigência do termo de compromisso.

O selecionado fará parte do banco de reserva do Programa MS Alfabetiza e poderá ser chamado para o desenvolvimento e a execução da função de formador municipal do Programa, na área de alfabetização, nos 1º e 2º anos do ensino fundamental, com o intuito de realizar ações pedagógicas a partir de formações continuadas de professores.

As inscrições deveram ser feitas através do link do forms, no período de hoje (25) até às 17h de amanhã (26). Não haverá a cobrança de taxa de inscrição e participação neste processo seletivo.

Para mais informações, acesse a edição desta quarta-feira do Diogrande

Com informações de Prefeitura de Campo Grande.

