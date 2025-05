Flúor na água: iniciativa da Águas Guariroba promove saúde bucal em Campo Grande

No Brasil, mais de 50% das crianças com até 5 anos de idade já tiveram cárie, segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde). O flúor é o principal método de prevenção. Em seu comprometimento de entregar sempre a melhor água do país, desde o início da concessão em 2000, a Águas Guariroba realiza o acréscimo de flúor na água tratada que é distribuída à população.

A inciativa da concessionária contribui com a promoção de saúde bucal para a população e segue o que dispõe a Lei Federal 6.050/74, sobre a fluoretação da água em sistemas de abastecimento quando existir estação de tratamento.

“Dessa forma, a Águas Guariroba atende a população não apenas com uma água tratada, mas também com qualidade de vida, ajudando todas as famílias a terem mais saúde”, comentou Gabriel Buim, diretor-presidente da Águas Guariroba.

A diretora-executiva da concessionária, Francis Moreira Faustino Yamamoto, explica que a Portaria do Ministério da Saúde nº 635/BSB, de 26 de dezembro de 1975, aprova e determina normas e padrões a serem seguidos para a fluoretação. “Desde a concentração do íon flúor a ser utilizado, de acordo com as médias das temperaturas máximas anuais de cada região, até os compostos recomendados, para a correta implantação da fluoretação das águas de abastecimento”, pontua.

De acordo com um estudo realizado pela USP em 2024, a cada R$ 1 investido no processo de fluoretação, economiza-se, em média, R$ 50 com tratamentos odontológicos futuros com crianças de 7 a 12 anos.

“O fluoreto vindo da fluoretação da água, ou dos cremes dentais, ou da aplicação profissional funciona como uma barreira ao processo físico-químico de desenvolvimento de lesões de cárie. Esse processo é decorrente do acúmulo de bactérias salivares nas superfícies dentárias e sua exposição frequente aos açúcares da dieta, particularmente sacarose”, explicou o doutor em Odontologia Social, Rafael Aiello Bomfim (CROMS: 6670).

Bomfim ressalta que em um de seus estudos observou que ao comparar cidades com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), crianças pardas/pretas, residentes em áreas sem fluoretação da água apresentavam maior prevalência de cárie dentária do que crianças brancas, mesmo após ajustes para sexo e renda familiar. “No entanto, essa diferença racial não foi observada em cidades com água fluoretada, o que sugere um efeito protetor da fluoretação contra as desigualdades”, destaca o doutor.

Desde 2011, 100% das residências de Campo Grande possuem abastecimento de água tratada. “Na nossa Estação de Tratamento de Água (ETA) Guariroba, diariamente os sistemas são abastecidos pela equipe de tratamento com a quantidade necessária de flúor. Dessa forma levamos saúde direto na torneira das casas”, completa José Henrique da Cruz, gerente de Operações da Águas Guariroba.

Em 2024, o laboratório da ETA Guariroba analisou 30 mil amostras de água bruta e tratada, dos 200 pontos de monitoramento da qualidade espalhados pela cidade. Ao todo foram realizadas mais de 206 mil análises avaliando 114 parâmetros garantindo que a água seja potável, incolor e insípida (sem sabor).

“A Águas Guariroba se destaca na fluoretação devido ao comprometimento da empresa em distribuir a água sempre com qualidade. Diariamente o laboratório de monitoramento da qualidade da água realiza diversas coletas em pontos estratégicos e realiza as análises de qualidade para sempre mantermos o padrão da melhor água do país”, explicou Paulo Ricardo Tinoco, coordenador de Produção e Tratamento da ETA Guariroba.

COMITÊ DE FLUORETAÇÃO DA ÁGUA EM MS

Em 2021, foi criado pelo Governo do Estado o Comitê de Monitoramento da Fluoretação da Água para o Consumo Humano, do qual a Águas Guariroba faz parte. O grupo tem como objetivo promover e apoiar a implementação de ações voltadas ao monitoramento e à garantia da fluoretação das águas para consumo humano em Mato Grosso do Sul.

Em março deste ano, ocorreu o 1º Encontro Estadual de Fluoretação da Água para Consumo Humano de Mato Grosso do Sul. No evento, a Águas Guariroba foi uma das palestrantes, apresentando seu trabalho no tratamento e abastecimento de 100% das casas da Capital, seguindo as normativas sobre aplicação de flúor.

