Índice de alfabetização cresce e garante Selo Ouro pela 2ª vez à Capital

Campo Grande conquistou, pela segunda vez consecutiva, o Selo Ouro Nacional do Compromisso com a Alfabetização, concedido pelo MEC (Ministério da Educação). A premiação foi entregue nesta segunda-feira (23), em Brasília, e reconhece municípios que desenvolvem políticas públicas eficazes para garantir que as crianças sejam alfabetizadas na idade adequada.

O reconhecimento integra o programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que incentiva estados e municípios a adotarem ações estruturadas para fortalecer a alfabetização nos primeiros anos da educação básica. Representando o município, o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, esteve na capital federal para receber o prêmio.

A conquista reflete os avanços da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande nos últimos anos. O município apresentou crescimento significativo nos indicadores de alfabetização, saindo de 41% para 61% de crianças alfabetizadas. Esse resultado é fruto de políticas voltadas ao acompanhamento pedagógico, à formação continuada de professores e ao fortalecimento das práticas de ensino nas escolas.

Segundo o secretário, o reconhecimento nacional reforça o compromisso da gestão com a qualidade da educação pública. Ele destacou que o avanço nos índices demonstra que o trabalho desenvolvido por professores, gestores e equipes pedagógicas tem gerado resultados concretos na aprendizagem das crianças.

O Selo Ouro é concedido a municípios que apresentam ações efetivas e resultados consistentes na garantia da alfabetização na idade certa, valorizando iniciativas que fortalecem o processo de ensino nos anos iniciais do ensino fundamental.

A premiação reafirma o compromisso da Prefeitura de Campo Grande com o avanço da educação pública, por meio de investimentos em políticas educacionais que assegurem o desenvolvimento e o futuro dos alunos da rede municipal.