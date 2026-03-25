Apresentação de anteprojeto de ponte entre MS e PR é celebrada por parlamentares na ALEMS

Mato Grosso do Sul ganhou um novo motivo para comemorar no último sábado (21), quando o anteprojeto que promete encurtar distâncias entre o Estado e o Paraná e remodelar a logística nacional foi apresentado para autoridades e governadores. Na manhã de ontem (24), os feputados estaduais destacaram, durante a sessão, a importância deste novo passo rumo à execução do projeto sobre o Rio Paraná. A obra é vista como estratégica para o desenvolvimento regional, com impacto direto na logística, economia e turismo.

Na tribuna, Roberto Hashioka ressaltou o potencial da ligação entre os estados. “No sábado [21], estive com o governador Eduardo Riedel [PP], na visita até Porto de São José, no município de São Pedro, no Paraná; em que nos encontramos com o governador Ratinho Jr [PSD]. Lá foi apresentado o projeto da ponte, transposição importante para o nosso Estado e para o Brasil”, afirmou.

Com mais de 2 mil metros de extensão, a ponte deve beneficiar municípios do Vale do Ivinhema e ampliar a conexão com o Porto de Paranaguá, fortalecendo rotas estratégicas. “O governador do Paraná fez o compromisso de construir essa ponte, que alavancará desde Taquarussu, Batayporã, Nova Andradina, Ivinhema, a grande Dourados, o norte do Estado. Fazendo essa ligação, teremos aí um encurtamento até o porto de Paranaguá, no sul do Brasil, essa rota da BR-376 também será alimentadora da rota Bioceânica”, detalhou.

O deputado também destacou os impactos positivos no turismo e na geração de empregos. “Será mais um canal entre Mato Grosso do Sul e o Paraná, e o turismo nos locais dos dois estados, permitindo aqui a exploração turística, que é uma indústria limpa, que gera empregos e renda. Deputado não executa nem faz projeto de engenharia, o nosso papel é trabalhar para que projetos saiam dão papel. Uma obra dessa envergadura, que envolve o Ministério dos Transportes, o Departamento de NIT, os governos dos estados de Mato Grosso do Sul e do Paraná, terá todas as etapas do licenciamento submetidas a legislação vigente, com acesso em Mato Grosso do Sul às áreas ambientais e indústria limpa que gera empregos em nosso Estado”, concluiu.

Durante a sessão, o deputado Zeca do PT mencionou debates sobre o local da obra. “No sentido de contribuir com o debate, porque eu vi uma matéria na internet, citando e criando uma polêmica no local da ponte, dizendo que o lugar passa pela região de uma Área de Preservação Ambiental e de Mata Atlântica, e que o correto, segundo a matéria, era desviar e fazer pelo município de Batayporã”, disse.

Já o deputado Paulo Corrêa reforçou apoio à iniciativa. “Foi muito importante sua participação no anúncio oficial junto ao governador [Riedel] para essa ponte pudesse acontecer entre os estados, sou entusiasta dessa construção e fico muito feliz que ela será construída”, finaliza.

Por Michelly Perez