Velório de empresário morto por Bernal acontece nesta quarta-feira em Campo Grande

Roberto Carlos Mazzini está sendo velado nesta quarta-feira (25), no cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande. A cerimônia deve seguir até as 15h, reunindo familiares, amigos e pessoas próximas para a despedida.

Roberto tinha 61 anos, e morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo desferidos pelo ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, durante discussão sobre um imóvel.

O enterro deve ocorrer no próprio cemitério, após o encerramento da cerimônia.

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