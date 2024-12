IFMS: prazo para inscrições no processo seletivo do ProfEPT é prorrogado até 10 de janeiro

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) anunciou a prorrogação até o dia 10 de janeiro do prazo para inscrições no processo seletivo do ProfEPT (Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica). O programa, que oferece formação gratuita e é disponibilizado em rede nacional, contará com 16 vagas no Campus Campo Grande em 2025, de um total de 665 vagas distribuídas por todo o Brasil.

A seleção será realizada por meio do Exame Nacional de Acesso (ENA), que ocorrerá no dia 23 de fevereiro. A prova consistirá em 50 questões de múltipla escolha, abordando temas relevantes da área, como:

– Bases conceituais e históricas da Educação Profissional e Tecnológica;

– Metodologias de pesquisa;

– Teorias e práticas de ensino e aprendizagem.

As referências bibliográficas para o exame já estão disponíveis para consulta no site oficial do IFMS.

Podem se inscrever candidatos que possuam diploma de curso de graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo) ou uma declaração de conclusão de curso, desde que seja reconhecida ou revalidada pelo Ministério da Educação (MEC). De acordo com o coordenador local do ProfEPT, Airton Vinholi Júnior, o programa é gratuito e oferece ainda a possibilidade de bolsas de estudo para os estudantes selecionados, com valor mensal de R$ 2,1 mil, conforme edital interno de seleção.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do sistema on-line do IFMS. Para efetivar a inscrição, os candidatos precisam pagar uma taxa de R$ 160 até o dia 13 de janeiro, conforme o cronograma atualizado. O ProfEPT oferece uma excelente oportunidade para profissionais da área da Educação interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre Educação Profissional e Tecnológica, com ênfase em práticas pedagógicas e metodologias inovadoras. As aulas serão presenciais, garantindo uma experiência acadêmica completa.

