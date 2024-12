Quer ganhar na Mega da Virada? Saiba quais cidades tem mais ganhadores na loteria

A Caixa Econômica Federal irá sortear o maior prêmio da história das loterias no Brasil, com valor estimado em R$ 600 milhões. Desde a criação do concurso, em 2009, Distrito Federal e 21 estados já tiveram apostas vencedoras. Saiba se você tem chances de ganhar na Mega da Virada de acordo com a sua cidade.

Estados com mais ganhadores

Em todos os sorteios da Mega da Virada realizados até 2023, São Paulo aparece primeiro lugar com 29 apostas ganhadoras, seguido por Minas Gerais (14), Bahia (12) e Rio de Janeiro (11). Confira a lista de todos os sorteados:

São Paulo*: 29 ganhadores;

29 ganhadores; Minas Gerais*: 14 ganhadores;

14 ganhadores; Bahia*: 12 ganhadores;

12 ganhadores; Rio de Janeiro: 11 ganhadores;

11 ganhadores; Paraná: 8 ganhadores;

8 ganhadores; Canal Eletrônico e Espírito Santo: 6 ganhadores;

6 ganhadores; Pará: 5 ganhadores;

5 ganhadores; Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina: 4 ganhadores;

4 ganhadores; Ceará, Goiás, Mato Grosso* e Maranhão: 3 ganhadores;

3 ganhadores; Alagoas e Rio Grande do Sul: 2 ganhadores;

2 ganhadores; Acre, Amazonas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte* e Sergipe: 1 ganhador.

Nos 14 concursos realizados pela Caixa Econômica Federal, apenas Amapá, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins não tiveram apostas premiadas.

*Em 2018, Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso tiveram ganhadores que apostaram por meio do Canal Eletrônico. O mesmo aconteceu com Rio Grande do Norte, em 2022, e São Paulo, em 2020 e 2023.

Quais cidades já ganharam na Mega da Virada

A Mega da Virada é a chance que muitos brasileiros buscam para começar 2025 milionários. Para os mais supersticiosos que acreditam que existem “cidades mais sortudas do que outras” e vão utilizar essa estratégia no próximo sorteio, o SBT News reuniu todos as cidades ganhadoras da história do concurso.

Confira:

2009, 2 ganhadores: Brasília (DF) e Santa Rita do Passa Quatro (SP);

Brasília (DF) e Santa Rita do Passa Quatro (SP); 2010, 4 ganhadores: Cariacica (ES), Belo Horizonte (MG), Fazenda Rio Grande (PR) e Pinhais (PR);

Cariacica (ES), Belo Horizonte (MG), Fazenda Rio Grande (PR) e Pinhais (PR); 2011, 5 ganhadores: Russas (CE), Brasília (DF), Carmo do Cajuru (MG), Belém (PA) e Mauá (SP);

Russas (CE), Brasília (DF), Carmo do Cajuru (MG), Belém (PA) e Mauá (SP); 2012, 3 ganhadores: Aparecida de Goiânia (GO), Franca (SP) e São Paulo (SP);

Aparecida de Goiânia (GO), Franca (SP) e São Paulo (SP); 2013, 4 ganhadores: Maceió (AL), Teofilândia (BA), Curitiba (PR) e Palotina (PR);

Maceió (AL), Teofilândia (BA), Curitiba (PR) e Palotina (PR); 2014, 4 ganhadores: Brasília (DF), Santa Rita do Trivelato (MT) e São Paulo** (SP);

Brasília (DF), Santa Rita do Trivelato (MT) e São Paulo** (SP); 2015, 6 ganhadores: Água Branca (AL), Cerquilho (ES), Guaçuí (ES), Vila Velha (ES) e Vitória** (ES);

Água Branca (AL), Cerquilho (ES), Guaçuí (ES), Vila Velha (ES) e Vitória** (ES); 2016, 6 ganhadores: Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS) e Fazenda Vilanova (RS);

Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS) e Fazenda Vilanova (RS); 2017, 17 ganhadores: Cruz das Almas (BA), Prado (BA), Uruçuca (BA), Carmo do Cajuru (MG), Contagem (MG), Belém (PA), Rio Azul (PR), São João do Triunfo (PR), Rio de Janeiro (RJ), Seropédica (RJ), Brusque (SC), Guarulhos** (SP) e São Paulo** (SP);

Cruz das Almas (BA), Prado (BA), Uruçuca (BA), Carmo do Cajuru (MG), Contagem (MG), Belém (PA), Rio Azul (PR), São João do Triunfo (PR), Rio de Janeiro (RJ), Seropédica (RJ), Brusque (SC), Guarulhos** (SP) e São Paulo** (SP); 2018, 52 ganhadores: Rio Branco (AC), Manaus (AM), Euclides da Cunha* (BA), Feira de Santana (BA), Mata de São João (BA), Salvador (BA), Simões Filho (BA), Valença (BA), Várzea Grande (CE), Brasília (DF), Bela Vista de Goiás (GO), Jataí (GO), Pedreiras (MA), São Luís (MA), Alfenas (MG), Belo Horizonte* (MG), Divinópolis (MG), Martinho Campos (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Corumbá (MS), Costa Rica (MS), Coxim (MS), Almeirim (PA), Itaituba (PA), João Pessoa (PB), Lagoa do Itaenga (PE), Campo Mourão (PR), Curitiba (PR), Angra dos Reis (RJ), Barra do Piraí (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Rio de Janeiro** (RJ), Santo Antônio de Pádua (RJ), Blumenau (SC), Adamantina (SP), Guarujá (SP), Pedreira (SP), Praia Grande (SP), Ribeirão Preto (SP), São Bernardo do Campo (SP), Votorantim (SP) e São Paulo** (SP)

Rio Branco (AC), Manaus (AM), Euclides da Cunha* (BA), Feira de Santana (BA), Mata de São João (BA), Salvador (BA), Simões Filho (BA), Valença (BA), Várzea Grande (CE), Brasília (DF), Bela Vista de Goiás (GO), Jataí (GO), Pedreiras (MA), São Luís (MA), Alfenas (MG), Belo Horizonte* (MG), Divinópolis (MG), Martinho Campos (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Corumbá (MS), Costa Rica (MS), Coxim (MS), Almeirim (PA), Itaituba (PA), João Pessoa (PB), Lagoa do Itaenga (PE), Campo Mourão (PR), Curitiba (PR), Angra dos Reis (RJ), Barra do Piraí (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Rio de Janeiro** (RJ), Santo Antônio de Pádua (RJ), Blumenau (SC), Adamantina (SP), Guarujá (SP), Pedreira (SP), Praia Grande (SP), Ribeirão Preto (SP), São Bernardo do Campo (SP), Votorantim (SP) e São Paulo** (SP) 2019, 4 ganhadores: Juscimeira (MT), Criciúma (SC) e São Paulo** (SP);

Juscimeira (MT), Criciúma (SC) e São Paulo** (SP); 2020, 2 ganhadores: Aracaju (SE) e São Paulo (SP);

Aracaju (SE) e São Paulo (SP); 2021, 2 ganhadores: Cabo Frio (RJ) e Campinas (SP);

Cabo Frio (RJ) e Campinas (SP); 2022, 5 ganhadores: Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Natal (RN), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP);

Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Natal (RN), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP); 2023, 5 ganhadores: Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ipira (SC) e Ferraz de Vasconcelos (SP).

**Todas as cidades indicadas tiveram dois ou mais ganhadores no sorteio da Mega da Virada daquele ano.

Com informações do SBT News

