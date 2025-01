Nioaque realiza o 1º Jurassic Burger Tour com gastronomia temática e trilhas para explorar pegadas de dinossauros

Com mistura de passeio na natureza, dinossauros e gastronomia, tour busca destacar município

Desde abril de 2024, o município de Nioaque, a aproximadamente 180 quilômetros de Campo Grande, é reconhecido pela Lei 6.222 como ‘Vale dos Dinossauros’. E não é à toa: conforme a Secretaria Estadual de Educação, as pegadas descobertas na região podem ter sido deixadas por dinossauros há cerca de 140 milhões de anos e formam um sítio paleontológico.

Com objetivo de promover toda a cultura ‘dinossauristica’, o município terá um fim de semana regado a gastronomia e trilhas especiais, com o 1º Nioaque Jurassic Burguer Tour, no sábado (25) e domingo (26), com imersão no mundo dos dinossauros. Além da trilha, os turistas ainda terão uma experiência gastronômica especial, com os hambúrgueres ‘X-Abelissauro’ e ‘X-Babysauro’, produzidos por José Luiz Figueira.

Quem já foi a cidade sabe, o assunto dinossauros move muitos pontos da economia do local, de passeios até as lojinhas de lembrancinhas. Até a entrada da cidade tem essa temática, com o nome do município cercado por estátuas do animal e seus ovos. O tema ainda ganhou destaque nacional após reportagem chamando Nioaque de ‘Nova Jurassic Park Brasileira’.

O evento é promovido pela Trilha Aquática Pegada dos Dinossauros. Segundo um dos organizadores, Arnaldo Felipe Ferraz, o objetivo é mostrar o que a cidade tem a oferecer.

“Para trazer mais visitantes para Nioaque, pensamos em destacar a Nova Jurassic Park Brasileira, como descrita em uma reportagem da Band Nacional. O último evento assim foi a Feira Jurássica, organizada no ano passado pela prefeitura. Agora, queremos movimentar a cidade e mostrar para todos, aqui e no estado, as nossas riquezas. Fósseis já são raros, mas aqui temos algo ainda mais especial: pegadas de gigantes que viveram em Nioaque há 140 milhões de anos!”, destacou em entrevista ao jornal O Estado.

Conforme Ferraz, em 2021 foi publica um estudo, realizado por professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Serviço Geológico do Brasil, e publicado em revista científica norte-americana, que concluiu que as rochas encontradas em Nioaque pertencem ao Arenito Botucatu.

“O que isso significa? Que elas têm aproximadamente 140 milhões de anos, o mesmo período em que os dinossauros viveram aqui. Os professores explicaram que, na época, Mato Grosso do Sul, São Paulo e até o Uruguai faziam parte de um grande deserto. Porém, é provável que essa região tivesse um lago, ou rio onde o solo era úmido. Com o passar do tempo, esse solo úmido se transformou em rocha, preservando as pegadas dos dinossauros, que, segundo o estudo, chegavam a medir até 6 metros de altura”, explicou.

A descoberta das pegadas e dos seis sítios paleontológicos, a cidade então se empenhou em busca de turistas. “Pensando no potencial futuro da Rota Bioceânica, que passará por Nioaque, o empresário Fernando Couto decidiu abrir uma agência de turismo na cidade, oferecendo passeios de bote ou caiaque com guia turístico para facilitar o acesso dos visitantes”, diz Ferraz.

No 1º Nioaque Jurassic Tour, os turistas irão percorrer o primeiro local onde as pegadas foram encontradas, com passeios de caiaque ou bote, com três paradas, mostrando a natureza, Guerra do Paraguai, corredeira e o sítio paleontológico. “A expectativa é ajudar na inclusão de Nioaque na rota do turismo de aventura, contemplação e histórico, além da gastronomia temática”, finaliza.

Gastronomia

Um dos pontos de destaque é o lanche X-Abelissauro, criação de José Luiz Figueira, churrasqueiro profissional e dono da Zé Figueira BBQ. O lanche já foi sucesso na Feira Jurássica, e agora ele repete o feito no novo evento.

“A ideia surgiu no ano passado, com a primeira feira gastronômica temática, a Feira Jurássica. Todos os nossos lanches são feitos no estilo American Barbecue, o churrasco norte-americano. É um lanche que foi idealizado devido à pegada de um terópode, espécie de dinossauro, catalogado como Abelissauro, encontrada nas margens do Rio Nioaque”, explica.

O X-Abelissauro é um lanche de costela, que leva de 12 a 14 horas de preparação. Sua característica é a presença da ripa de costela junto ao lanche, para que o cliente tenha a experiência de tirar o osso, algo no estilo ‘exploratório’. Além dele, também será servido o X-Babysauro.

“O Babysauro é mais voltado para as crianças, que geralmente não gostam de cebola caramelizada, picles, molho verde, coisas que vão no lance de costela. É um lanche tradicional, pão, carne, queijo, maionese e molho barbecue, e só adaptamos o nome”.

Figueria conta que o tema dinossauro não é estranho no seu cardápio, que também possui o T-Rex. “Há outros lanches com nomes de dinossauros, e os ingredientes são locais, a carne que usamos no lanche T-Rex é o surtum, e demais itens buscamos dos comerciantes locais”. O surtum é um corte de carne bovina extraído da paleta, sendo um subcorte do contrafilé, sendo tradicional do Mato Grosso do Sul, considerado Patrimônio Imaterial e Cultural de Corumbá.

“A ideia é que esse primeiro evento seja um pontapé inicial para o desenvolvimento do turismo local. Adaptar o nome do lanche para a localidade, é uma forma de chamar a atenção da população não só do Estado, mas nacional”, finaliza.

Serviço: O 1º Nioaque Jurassic Burger Tour será nos dias 25 e 26 de janeiro, com programação que inclui passeios com 25% de desconto e a noite, o retorno do X-Abelissauro. Já no dia 26 de janeiro, os visitantes poderão explorar as icônicas pegadas dos dinossauros que marcaram a história local. Mais informações gerais sobre o evento do fim de semana podem ser conferidas através do número (67) 99220-9851.

Por Carolina Rampi