IFMS abre inscrições para curso gratuito preparatório para alunos do 9º ano de escolas públicas

Programa oferece 480 vagas em 12 municípios e auxílio financeiro para estudantes de baixa renda

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para o curso preparatório “Partiu IF”, voltado a alunos do 9º ano do ensino fundamental matriculados em escolas públicas. O objetivo é preparar os estudantes para o Exame de Seleção 2026 e ampliar o acesso à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com foco em jovens em situação de vulnerabilidade social.

Ao todo, serão oferecidas 480 vagas distribuídas em 12 municípios do estado. Além das aulas, os selecionados poderão contar com uma ajuda de custo no valor de R$ 200 mensais, condicionada à frequência mínima de 75%.

Com duração prevista de abril a novembro de 2025, o curso terá carga horária total de 320 horas e será ministrado no período vespertino. O conteúdo programático inclui disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e atividades complementares, mesclando encontros presenciais e atividades de apoio remoto.

Para se inscrever, os candidatos devem preencher alguns requisitos: estar cursando o 9º ano do ensino fundamental em escola pública, ter no máximo 17 anos até a data da matrícula (abril de 2025), pertencer a famílias com renda per capita de até um salário mínimo, além de apresentar autodeclaração de cor/raça (pretos, pardos, indígenas ou quilombolas) ou ser pessoa com deficiência (PCD).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 27 de março, pela Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. Estudantes sem acesso à internet podem procurar diretamente um dos campi do IFMS para efetuar o cadastro.

