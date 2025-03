Condenado a mais de 14 anos de prisão por abuso sexual contra sobrinha é preso

Na manhã desta terça-feira (18), um homem de 58 anos de idade, condenado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e de importunação sexual, praticados contra uma sobrinha em Três Lagoas. Ele foi capturado por volta de 10h, em sua residência.

O crime que está registrado na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Três Lagoas ococrreu em outubro de 2019. A mãe havia denunciado que sua filha, uma menina de quinze anos de idade, tinha sofrido abusos sexuais praticados pelo um tio em diferenes ocasiões.

Segundo ela, o tio ofereceu dinheiro e presentes para que permitisse as violações sexuais contr a filha. O crime de abuso sexual ocorreu de fato, no interior da casa do home, onde ele atraiu a vítima.

Após o processo judicial, o homem foi condenado a um uma pena de 14 anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado. O mandado de prisão foi expedido na data de ontem, pela Vara da Infância, da Adolescência e da Violência Doméstica, da Comarca local.

Ele foi submetido a realização do exame de corpo de delito e posteriormente foi encaminhado a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, para início do cumprimento da pena.

A prisão foi realizada pela SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência)

Denúncias podem ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato podem ser assegurados, se necessário.

