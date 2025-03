Carga de 8 toneladas de maconha é a maior apreensão em rodovias federais este ano em MS

Motorista do caminhão apresentou nervosismo e disse que apenas foi contrato para atravessar a divisa com o Paraná

Na noite da última segunda-feira (17), cerca de oito toneladas de maconha que estavam em um caminhão foram apreendidas na MS- 463 em Ponta Porã. Os entorpecentes estavam escondidos em meio a uma carga de milho.

Os policiais rodoviários federais realizavam fiscalização na linha internacional, entre Brasil e Paraguai, quando avistaram um caminhão transitando em uma estrada vicinal, próximo à rodovia.

Na abordgaem, o condutor demonstrou nervosismo e disse que não sabia o destino final da viagem e que havia sido contratado para atravessar a divisa com o estado do Paraná.

Os policiais realizaram uma vistoria no reboque e encontraram vários fardos de maconha sob a carga de grãos de milho. O motorista foi preso e encaminhado, junto com a droga, à Polícia Judiciária em Ponta Porã.

