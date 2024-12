Botafogo se consagra campeão brasileiro de 2024

O Botafogo viveu um domingo inesquecível ao conquistar o Campeonato Brasileiro de 2024, em casa, com estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, totalmente lotado. A vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo garantiu o terceiro título nacional do clube e corou uma temporada histórica, que incluiu também a conquista inédita da Libertadores da América.

Diante de 41.986 torcedores, maior público do estádio no ano, o Alvinegro celebrou o título nacional após 29 anos de jejum, alcançando 79 pontos, sua melhor campanha na era dos pontos corridos. O Palmeiras, derrotado pelo Fluminense por 1 a 0, terminou como vice-campeão com 73 pontos.

O clima era de festa, mas o jogo começou travado, com o Botafogo administrando o empate que já garantiria o título. Apesar disso, aos 36 minutos do primeiro tempo, Savarino brilhou ao encobrir o goleiro Jandrei, abrindo o placar para o Glorioso após uma roubada de bola na saída de jogo do adversário.

O São Paulo empatou no segundo tempo, aos 18 minutos, com William Gomes aproveitando uma falha de Marlon Freitas. Com o 1 a 1, a partida perdeu intensidade, mas o Botafogo venceu no último lance, aos 47 minutos, quando Gregore roubou a bola em um erro da defesa tricolor e marcou o gol decisivo.

O título brasileiro coroa uma temporada mágica para o Botafogo, que há oito dias tocou a taça da Libertadores da América pela primeira vez. Com isso, o Alvinegro iguala feitos históricos de Santos (1962-63) e Flamengo (2019), que também venceram os dois torneios no mesmo ano.

O Botafogo ainda tem mais pela frente em 2024. Na próxima quarta-feira (11), o clube inicia a disputa do Torneio Intercontinental de Clubes da Fifa, enfrentando o Pachuca, do México, às 14h (horário de Brasília).

