Fies fecha inscrições nesta sexta; metade das vagas são para quem tem renda de até R$ 759

Programa de financiamento estudantil oferta quase 45 mil vagas neste semestre, com prioridade para candidatos em situação de vulnerabilidade



Termina às 23h59 desta sexta-feira (18) o prazo para quem quer disputar uma das 44.867 vagas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) destinadas ao segundo semestre de 2025. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O programa federal, que desde 2001 financia cursos superiores em faculdades privadas com boa avaliação, passou por mudanças nos últimos anos e tem apostado em ampliar o acesso de estudantes de baixa renda. Nesta edição, 50% das vagas são reservadas para o Fies Social, voltado a quem tem cadastro ativo no CadÚnico e renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, R$ 759 neste ano.

Nessa modalidade, o financiamento pode chegar a 100% do valor cobrado pelas instituições, com cotas garantidas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Para concorrer, é obrigatório ter feito o Enem a partir de 2010, sem ter zerado a redação, e atingir no mínimo 450 pontos na média das provas. Também é preciso comprovar renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa, o equivalente a R$ 4.554. Quem participou do exame como treineiro não pode se inscrever.

A seleção será feita com base nas notas do Enem, respeitando critérios como tipo de vaga, modalidade de concorrência e grupo de preferência. Terão prioridade os candidatos que nunca se formaram no ensino superior e que ainda não foram beneficiados por financiamento estudantil. Quem já tem dívida ativa no Fies ou ainda está cursando com financiamento não pode disputar as novas vagas.

O Ministério da Educação divulgará o resultado da chamada única no dia 29 de julho. Quem for pré-selecionado terá de completar a inscrição e apresentar os documentos entre os dias 30 de julho e 1º de agosto. Os demais candidatos entram automaticamente na lista de espera, válida entre 5 de agosto e 19 de setembro.

*Com informações da Agência Brasil

