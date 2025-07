Quase uma tonelada de drogas é encontrada em casa vazia na fronteira com o Paraguai

Polícia localizou maconha, skunk e mudas de cannabis em imóvel abandonado em Ponta Porã; carro roubado também foi recuperado

Quase uma tonelada de drogas foi apreendida na tarde de quarta-feira (16) em um imóvel utilizado como entreposto do tráfico em Ponta Porã, município que faz fronteira com o Paraguai. A casa, localizada no bairro Jardim Altos da Glória, estava abandonada e armazenava entorpecentes e um veículo roubado.

De acordo com informações do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), a apreensão ocorreu após denúncia anônima que apontava o imóvel como ponto de armazenamento e até cultivo de maconha. Durante diligência na região, policiais localizaram o endereço citado e encontraram no interior da casa 907 quilos de maconha, 11 quilos de skunk e mudas de cannabis.

Além das drogas, um carro modelo Ford Ka foi apreendido na residência. O veículo havia sido roubado no mês passado na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais.

Todo o material apreendido, estimado em cerca de R$ 2 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, que deve dar sequência às investigações para identificar os responsáveis pelo local e pelo transporte da droga.

Até o momento, ninguém foi preso.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram