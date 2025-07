Especialista internacional em conservação da biodiversidade faz palestra gratuita no Memorial

Referência internacional sobre conservação da natureza e reintrodução de espécies ameaçadas, Dr. Deli Saavedra, diretor do programa Jaguar Rivers (Rewilding Argentina), fará uma roda de conversa no Memorial Homem Pantaneiro (Ladeira José Bonifácio, 161, Porto Geral, Corumbá) neste dia 19 de julho de 2025 (sábado), às 18h. A entrada é gratuita e voltada para estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), pesquisadores que atuam no Pantanal e em outros biomas, pessoas interessadas em temas como conservação e proteção da biodiversidade.

Deli Saavedra é espanhol, formado em Biologia e doutor com foco na reintrodução da lontra-eurasiana (lontra europeia). Atuou por mais de uma década como chefe de Paisagens da Rewilding Europe e acumula mais de 30 anos de experiência em conservação de natureza. Além disso, coordenou projetos de reintrodução e espécies ameaçadas em diversos países e integra o Grupo de Especialistas em Reintrodução da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN, sigla em inglês). Ele também é autor de livros sobre fauna e reintrodução de espécies, além da vasta atuação internacional em áreas protegidas.

A roda de conversa no Memorial vai contribuir nas discussões sobre a importância dos programas de conservação e restauração ecológica na Bacia do Rio da Prata. Servirá, bem como, para haver um debate sobre experiências globais com relação à reintrodução de espécies e a proteção da vida selvagem.

Entre as experiências que ele vai compartilhar está um trabalho que ajudou a desenvolver na Europa para aumentar as ações de conservação e garantir que espécies ameaçadas obtivessem maior segurança de habitat. Nessa ação, entre 2012 e 2022, o Rewilding Europe conseguiu passar de cinco para 10 áreas da rede de proteção.

Outro tema envolve o caso do Iberian Highlands, uma região do leste da Espanha de quase um milhão de hectares entre Castela-a-Mancha e Aragão. Houve abandono de terras nesse território, com densidade populacional de 2 habitantes/km², e em 2023 foi montada estratégia para transformar essa área em um dos maiores espaços naturais da Europa, com a proposta de garantir paisagem e fauna abundantes e viabilização para a prática do ecoturismo com o foco de fomentar o desenvolvimento sustentável.

Por conhecer diferentes realidades sobre as condições de conservação da biodiversidade no Pantanal e atuar diretamente para recuperar territórios muito afetados, o pesquisador reforça que o compromisso com o Planeta exige ousadia e persistência. “Adoraria ver uma ação real para o clima e para a biodiversidade. Todos dizem que estamos em modo de emergência, mas continuamos a viver a nossa vida como se nada de grave estivesse a acontecer. A nossa sociedade tem de mudar profundamente, e o rewilding é um dos caminhos a seguir. A nossa missão é construir esse caminho caminhando, talvez até correndo, e precisaremos de ser ousados, enérgicos e persistentes”, comentou para o Rewilding Portugal, em uma entrevista anterior.

Conheça mais sobre a produção científica de Saavedra neste link.

Sobre o IHP

O Instituto Homem Pantaneiro (IHP) é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. Fundado em 2002, em Corumbá (MS), atua na conservação e restauração do Pantanal e para a valorização da cultura pantaneira.

Entre as atividades desenvolvidas pela instituição destacam-se a gestão de áreas protegidas, o desenvolvimento e apoio a pesquisas científicas e a promoção de diálogo entre os atores com interesse na área.

As ações prioritárias do IHP são feitas nos pilares para proteção da biodiversidade, mitigação das mudanças climáticas e atuação conjunta com comunidades tradicionais e de povos originários para apoiar o desenvolvimento sustentável. O IHP também integra o Observatório Pantanal, o Observatório Rodovias Seguras, o GT de Coexistência Humano-Onça, os PANs Ariranha e Onça-pintada, além do Comitê Estadual do Fogo em Mato Grosso do Sul. Saiba mais em https://institutohomempantaneiro.org.br/ .