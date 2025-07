Festival da Canção das Escolas Estaduais entra na última semana de inscrições

Evento incentiva estudantes da rede estadual de MS a apresentarem composições autorais; prazo termina na sexta-feira (11)



Estudantes da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul têm até esta sexta-feira (11) para se inscrever no IV Festival da Canção das Escolas Estaduais – Prêmio Helena Meirelles. A competição musical é voltada exclusivamente para alunos da rede pública estadual e busca incentivar a criação autoral e a participação artística dentro do ambiente escolar.

As inscrições são feitas pela internet, por meio da plataforma Doity, onde também estão disponíveis o regulamento e os critérios de avaliação. Para participar, é necessário ser estudante regularmente matriculado e encaminhar uma composição autoral alinhada ao tema desta edição: “Arte e Cultura pela Paz: Caminhos para uma Convivência Harmônica”.

Com essa proposta, o festival estimula reflexões sobre empatia, respeito, inclusão e resolução de conflitos, temas considerados relevantes para o cotidiano escolar. A produção musical deve ser feita pelos próprios estudantes, que podem se apresentar sozinhos ou em grupo.

O Festival da Canção também presta homenagem à violeira sul-mato-grossense Helena Meirelles, reconhecida nacionalmente por sua contribuição à música regional e por romper barreiras de gênero no cenário instrumental brasileiro.

