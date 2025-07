Serviços do Centro Regional de Saúde Aero Rancho cotinuam sendo realizados em prédio anexo no complexo

População é orientada ao chegar no local para onde seguir e realizar os atendimentos no prédio provisório

O Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Aerorancho passa por período de reformas e os atendimentos da unidade continuam sendo realizados de forma provisória, no prédio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Aero Rancho, que fica no mesmo complexo da unidade.

A população será orientada assim que chegar ao local e redirecionada para a nova entrada. Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a mendida visa garantir o andamento das obras com o menor impacto possível aos serviços prestados à população.

No total, a reforma completa do Complexo de Saúde do Aero Rancho custaram R$ 4,7 milhões, entre os serviços realizados estão: a ampliação de salas, modernização dos ambientes e reestruturação dos setores, além de e intervenções na Unidade de Saúde da Família (USF), como troca de piso, pintura, instalação de divisórias, revisão elétrica e da cobertura.

Segundo a pasta, mais de 100 mil moradores da região serão beneficiados com a reforma.