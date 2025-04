Faculdades privadas têm até a próxima segunda-feira para informar vagas remanescentes do Fies 2025/1

As instituições de ensino superior privadas têm até as 23h59 da próxima segunda-feira (7) para informar ao Ministério da Educação (MEC) a oferta de vagas remanescentes para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao primeiro semestre de 2025. O procedimento é realizado exclusivamente pelo Sistema Informatizado do Fies (SisFies) e é obrigatório para garantir a participação das faculdades na nova etapa do programa.

A medida busca preencher as vagas que não foram ocupadas nas etapas anteriores do Fies, ampliando as oportunidades de acesso ao ensino superior para estudantes de baixa renda.

As instituições devem inserir no módulo FiesOferta informações detalhadas sobre os cursos disponíveis, número de vagas por turno, local de oferta e os valores das semestralidades. Além disso, é exigida a assinatura eletrônica do termo de participação por parte do representante legal da mantenedora, com o uso da assinatura digital da plataforma Gov.br.

Após o encerramento do prazo de adesão, as faculdades terão de 8 a 11 de abril para revisar e corrigir os dados inseridos no sistema. Nesse mesmo período, também deverão divulgar amplamente — tanto em seus sites quanto em murais e locais de grande circulação — todas as informações referentes à participação no processo seletivo, como cursos disponíveis, turnos e quantidade de vagas remanescentes. Também será necessário informar os estudantes sobre a legislação específica que será publicada pelo MEC para esta etapa.

De acordo com o Ministério da Educação, um novo edital com o cronograma completo e as regras para inscrição dos estudantes será divulgado ainda neste mês. A nova etapa do Fies 2025/1 utilizará exclusivamente as vagas que não foram preenchidas nas chamadas anteriores.

Na edição atual do programa, 198.579 candidatos se inscreveram, totalizando mais de 493 mil inscrições — já que cada estudante pôde escolher até três opções de curso. Foram ofertadas 67.301 vagas em instituições privadas de ensino superior em todo o país.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais